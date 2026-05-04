Pohod u Turskoj počeo sjajno! Donna Vekić prošla prvo kolo

Foto: CHRISTIAN BRUNA/REUTERS

Donna Vekić sjajna u Istanbulu! Prva nositeljica uspješno savladala Bjeloruskinju Falei u napetom meču te osigurala prolaz u drugo kolo

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ovaj tjedan boravi u Istanbulu gdje nastupa na zemljanom WTA 125 turniru i gdje je kao prva nositeljica uspješno preskočila prvu prepreku. U prvom kolu Vekić je bila bolja od bjeloruske tenisačice Alione Falei, 231. igračice na svijetu, sa 6-2, 6-7(3), 6-4.

Nakon 2-2 u uvodna četiri gema Vekić je napravila niz od četiri gema te jednostavno došla do prednosti u setovima. Situacija se na terenu promijenila u drugoj dionici u kojoj je Bjeloruskinja povela s 3-0. Hrvatska tenisačica brzo je uspostavila kontakt, izjednačila je na 3-3 nakon čega je uslijedila ravnopravna borba koja je kulminirala ulaskom u tie-break. U njemu je Vekić vodila 3-2 i potom izgubila pet poena u nizu, a 22-godišnja Falei je time izjednačila na 1-1 u setovima.

U trećoj dionici svaka je tenisačica osvajala svoje servis gemova do 3-3. U tom trenutku je Vekić došla do breaka što se do kraja pokazao kao ključni trenutak meča. U drugom će kolu Vekić igrati protiv pobjednice dvoboja u kojem se sastaju domaća igračica Cengiz i jedna od igračica iz kvalifikacija.

