Poirier: U prvoj borbi sam htio ozlijediti Conora, sad je ovo za mene tek običan dan na poslu

Dustin Poirier išao je 'glavom kroz zid' u prvoj borbi s Conorom McGregorom, a revanš najavljuje potpuno drugačiju borbu. Vidjet ćemo hoće li se i ishod promijeniti

<p><strong>Dustin Poirier</strong> je u borbu s <strong>Conorom McGregorom</strong> prije šest godina ušao nabijen emocijama što ga je u konačnici dovelo do poraza, ali u revanšu na UFC-u 257 23. siječnja sljedeće godine očekuje potpuno drugačiju borbu.</p><p>Američki je borac dopustio da mu Irac 'uđe u glavu' i tako si je u startu smanjio šanse za slavljem u toj borbi. McGregor ga je nokautirao nakon tek 96 sekundi, a upravo ga je ta borba 'lansirala među zviježđe'. Poirier je u to vrijeme bio najbolje rangirani borac s kojim se Conor do tad susreo, a nakon što je riješio njega uzeo je titule u dvije kategorije i postao istinska ikona ovog sporta. </p><p>Prošlo je puno vremena od njihove prve borbe pa se tako Poirier etablirao kao jedan od najboljih boraca lake kategorije u UFC-ovoj povijesti. A i u glavi je posložio neke stvari. Više to nije nabrijani mladić od dvadeset i kusur godina, nego borac u najboljim borilačkim godinama koji kod kuće ima ženu i dijete koje treba nahranit.</p><p>- Očito se već tada radilo o sjajnom borcu koji je uspješno prekidima pobjeđivao puno suparnika, ali mislim da smo trenutno obojica puno bolji i zreliji borci s više iskustva. Mislim da ćete dobiti potpuno drugačiju borbu. Pred prvu sam bio dosta emotivan i htio sam ga ozlijediti. Ovoga puta cilj mi ga je nadmudriti. Samo ga želim pobijediti. Ovdje se čak ne radi o poravnavanju računa. Ovdje se ne radi o osveti. Ovdje se radi o napredovanju u karijeri i osiguravanju bolje budućnosti za moju obitelj. Ovo je samo posao - rekao je Poirier u razgovoru za MMA Junkie.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Irčev trening za javnost</strong></p><p>Dustin Poirier je u prošlosti izgurao dva revanša i u oba je slavio, ali za razliku od Maxa Hollowaya i Eddieja Alvareza, Irac je slavio u prvoj borbi.</p><p>Prednost za Poiriera je svakako činjenica što je od njihove prve borbe upisao deset pobjeda (uz poraz od Khabiba), dok je Conor upisao 6 pobjeda (porazi od Khabiba i Natea Diaza), ali od slavlja protiv Alvareza 2016. borio se tek dvaput dok je njegov suparnik u istom periodu čak osam puta gazio u oktogon.<br/> </p><p>- On je sjajan kontraš. Stvarno je i to mu priznajem. A siguran sam i da konstantno napreduje i radi na tome da postane što bolji. Mislim i da ljudi zbog Conorovih poraza u parteru podcjenjuju taj dio njegove igre, no ja smatram da su njegov jiu-jitsu i 'grappling' bolji nego što mnogi misle. Nemam ga namjeru podcijeniti i očekujem da se ispred mene pojavi MMA borac - kazao je Poirier.</p><p>Jedan od najboljih boraca lake kategorije u istom je razgovoru zaključio i da bi "imalo smisla" da ovaj meč bude za titulu.</p><p>- Ako se Khabib umirovio i nema se namjeru vraćati, onda sam ja idući u redu za napad na pojas i ovo bi mogla biti ta borba. To bi imalo smisla. Dana White govori jednu stvar, a Khabib drugu... Tko zna što je prava istina. Vrijeme će pokazati", zaključio je Poirier.</p><p>Iako je općepoznato da Conor prije svake borbe vrijeđa, omalovažava i podcjenjuje svoje protivnike u ovoj borbi to očito nije slučaj pa je tako na svojim društvenim mrežama objavio sliku iz prigodni opis: "Što je bolje od dijamanta (op.a. Poirierov nadimak je 'The Diamond')? Dva dijamanta.</p>