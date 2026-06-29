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IZVJESI BARJAK ZA VATRENE!

POKAŽITE HRVATSKE ZASTAVE! Šaljite nam fotke zastava dok se vijore za pobjedu Hrvatske!

Piše 24sata,
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POKAŽITE HRVATSKE ZASTAVE! Šaljite nam fotke zastava dok se vijore za pobjedu Hrvatske!

Naši igrači nose hrvatske boje na terenu. Izvjesi ih i ti na svom prozoru, balkonu ili kući i pokaži da reprezentacija protiv Portugala ne igra sama! Šaljite nam fotografije barjaka na vašim domovima, tvrtkama, autima...

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Uoči utakmice protiv Portugala pozivamo vas da izvjesite hrvatske zastave na svoje balkone, prozore, kuće, dvorišta, poslovne prostore ili automobile i pokažete našim reprezentativcima da iza njih stoji cijela zemlja!

Kad Vatreni izađu na teren, neka vide da Hrvatska diše kao jedno.

Fotografirajte svoju zastavu i pošaljite nam fotografije svojih ulica, zgrada, trgova i kvartova u crveno-bijelo-plavim bojama. Najljepše fotografije objavit ćemo na 24sata i našim društvenim mrežama.

Neka Hrvatska zablista u bojama reprezentacije! Izvjesi zastavu. Pošalji fotografiju. Pokaži podršku Vatrenima.

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Komentari 2
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