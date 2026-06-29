Naši igrači nose hrvatske boje na terenu. Izvjesi ih i ti na svom prozoru, balkonu ili kući i pokaži da reprezentacija protiv Portugala ne igra sama! Šaljite nam fotografije barjaka na vašim domovima, tvrtkama, autima...
IZVJESI BARJAK ZA VATRENE!
POKAŽITE HRVATSKE ZASTAVE! Šaljite nam fotke zastava dok se vijore za pobjedu Hrvatske!
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Uoči utakmice protiv Portugala pozivamo vas da izvjesite hrvatske zastave na svoje balkone, prozore, kuće, dvorišta, poslovne prostore ili automobile i pokažete našim reprezentativcima da iza njih stoji cijela zemlja!
Kad Vatreni izađu na teren, neka vide da Hrvatska diše kao jedno.
Fotografirajte svoju zastavu i pošaljite nam fotografije svojih ulica, zgrada, trgova i kvartova u crveno-bijelo-plavim bojama. Najljepše fotografije objavit ćemo na 24sata i našim društvenim mrežama.
Neka Hrvatska zablista u bojama reprezentacije! Izvjesi zastavu. Pošalji fotografiju. Pokaži podršku Vatrenima.
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