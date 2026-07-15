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Pokisla Kolinda grlila 'vatrene', a nakon šoka i tuge počela je fešta. Prošlo je osam godina

Hrvatska je 15. srpnja 2018. igrala finale Svjetskog nogometnog prvenstva, privukavši pažnju čitavog planeta. Sanjala je i titulu, bila blizu kad je Ivan Perišić zabio za 1-1 krajem prvog dijela, ali nije išlo
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ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018.
"Vatreni" su na današnji dan prije osam godina igrali finale Svjetskog prvenstva u Rusiji i izgubili od Francuske 4-2. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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"Vatreni" su na današnji dan prije osam godina igrali finale Svjetskog prvenstva u Rusiji i izgubili od Francuske 4-2. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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