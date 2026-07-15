Pokisla Kolinda grlila 'vatrene', a nakon šoka i tuge počela je fešta. Prošlo je osam godina

Hrvatska je 15. srpnja 2018. igrala finale Svjetskog nogometnog prvenstva, privukavši pažnju čitavog planeta. Sanjala je i titulu, bila blizu kad je Ivan Perišić zabio za 1-1 krajem prvog dijela, ali nije išlo
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"Vatreni" su na današnji dan prije osam godina igrali finale Svjetskog prvenstva u Rusiji i izgubili od Francuske 4-2.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
"Vatreni" su na današnji dan prije osam godina igrali finale Svjetskog prvenstva u Rusiji i izgubili od Francuske 4-2. |
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"Vatreni" su na današnji dan prije osam godina igrali finale Svjetskog prvenstva u Rusiji i izgubili od Francuske 4-2.
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Kad je završila utakmica, Moskvom se prolomio veliki pljusak od kojeg se nisu mogli skloniti ni svečanigosti na ceremoniji, pa ni tadašnja predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović.
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Francuze je u vodstvo doveo Mandžukićev autogol iz 18. minute, izjednačio je Perišić u 28., a onda je i igranje rukom i dvojbena odluka VAR-da pogurala Francuze do vodstva Griezmannovim golom u 38. U nastavku je uslijedio raspad jer su Pogba u 59. i Mbappe u 65. riješili pitanje pobjednika. Mandžukić je samo uljepšao konačan poraz.
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Nakon tuge zbog izgubljenog finala, reprezentativci su ubrzo počeli slaviti, svjesni ogromnog uspjeha.
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