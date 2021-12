Ma nisu obrane važne, to je samo statistika. Važno je da mi igramo dobru obranu. Kad je obrana dobra, i golman je dobar. Svaka čast mojim suigračicama, izvukle su zadnji atom snage i zasluženo smo pobijedile Argentinu. Netko tko je pogledao samo rezultat utakmice, pomislio bi kako smo ih lagano dobili, ali bilo je povuci-potegni pedesetak minuta. Ja više volim utakmice s dramom na kraju, zašto bi gledatelji mirno gledali, mora biti malo uzbuđenja. Naravno, još je bolje ako mi na kraju u drami pobijedimo, rekla je Tea Pijević, prenosi Večernji list, nakon što su hrvatske rukometašice pobijedile Argentinu 28-22 i ostale u igri za četvrtfinale.

No, sljedeći korak jest pobijediti i domaćina Španjolsku večeras (20:30, RTL 2) i to s barem tri razlike... Što će biti nemjerljivo teža misija, no, otkriva Pijević, domaćini i nisu baš previše ljubazni prema našim djevojkama.

- Bez obzira na to što utakmica vjerojatno neće ovisiti o našem plasmanu među osam najboljih, mi smo jako "nabrijane" na njih. Ovo što nam organizatori rade ovdje na Svjetskom prvenstvu, nema nikakve veze. U hotelu gdje smo smješteni prema nama se ponašaju kao da imamo kugu, svi nas izbjegavaju u velikom luku. Samo zato što su tri igračice bile pozitivne. U svakom slučaju, pokušat ćemo Španjolkama malo zagorčati život i idemo po pobjedu pred punom dvoranom njihovih navijača.

A lošu organizaciju na svojoj su koži osjetili i neki hrvatski novinari u Španjolskoj. Naime, nepoznati počinitelji provalili su im u automobil u četvrtak između 18:10 i 19:50. Automobil je bio parkiran ispred hotela, još je bio dan, oglasio se i alarm, ali nitko ništa nije vidio...

- Postoje nadzorne kamere, ali na njima se ništa ne vidi. Na recepciji su rekli da ništa nisu vidjeli ni čuli, čak ni kad se upalio alarm. Automobil nije imao nikakve press-oznake, oprema je bila u prtljažniku pa su nas očito pratili i točno znali što žele - izjavio je RTL-ov reporter Boris Jovičić.

- Zanimljivo, tijekom održavanja ovakvog SP-a oni nemaju policajca koji razumije engleski, a prevoditelj im je bio dostupan tek drugi dan od devet sati - dodao je uz napomenu da je vrijednost ukradene opreme oko 150.000 kuna.