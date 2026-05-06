Pokrio usta i vrijeđao Viniciusa, a sad će propustiti početak SP-a

Mladi argentinski nogometaš Gianluca Prestianni suočava se s ozbiljnim posljedicama nakon što je Fifa odlučila proširiti njegovu suspenziju na svjetsku razinu. Krilni igrač Benfice kažnjen je zbog diskriminatornog ponašanja prema zvijezdi Real Madrida, Viniciusu Junioru, tijekom utakmice Lige prvaka, a odluka Fife sada ozbiljno ugrožava njegov potencijalni nastup na Svjetskom prvenstvu.

Incident se dogodio 17. veljače tijekom prve utakmice doigravanja Lige prvaka u Lisabonu. Nakon što je zabio vodeći gol, Vinicius Junior ušao je u verbalni sukob s Prestiannijem. Brazilac je odmah optužio Argentinca za rasističku uvredu, tvrdeći da ga je nazvao "majmunom", što su kasnije potvrdili i njegovi suigrači Kylian Mbappé i Aurélien Tchouaméni. Sudac je prekinuo utakmicu na deset minuta i aktivirao Uefin anti-rasistički protokol, dok su slike Prestiannija kako prekriva usta dresom dok vrijeđa suparnika obišle svijet.

Uefa je pokrenula istragu, tijekom koje je došlo do preokreta. Iako je javno nijekao sve optužbe, tvrdeći da je "kažnjen bez dokaza za nešto što nije rekao", Prestianni je disciplinskom vijeću priznao da je Viniciusu uputio homofobnu, a ne rasističku uvredu. Tvrdio je da ga je brazilski nogometaš pogrešno razumio. Na temelju tog priznanja, Uefa je podigla optužnicu za diskriminatorno ponašanje.

Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo Uefe (CEDB) izreklo je Prestianniju kaznu od šest utakmica zabrane nastupa na svim Uefinim klupskim i reprezentativnim natjecanjima. Međutim, kazna je blaža nego što se čini. Jednu utakmicu već je odslužio pod privremenom suspenzijom, dok su tri od preostalih pet utakmica uvjetne, s rokom kušnje od dvije godine. To znači da će Prestianni, ako ne ponovi prekršaj, propustiti još samo dvije utakmice.

Ova odluka izazvala je kontroverze jer Uefina pravila, konkretno Članak 14, za vrijeđanje ljudskog dostojanstva na temelju rase, spola ili seksualne orijentacije predviđaju minimalnu kaznu od deset utakmica. Na zahtjev europske krovne organizacije, svjetska nogometna federacija odlučila je proširiti suspenziju na globalnu razinu. Fifa je potvrdila da će kazna vrijediti za sva službena natjecanja, što drastično mijenja situaciju za mladog Argentinca.

Odluka Fife znači da bi Prestianni, u slučaju da ga izbornik Lionel Scaloni uvrsti na popis za Svjetsko prvenstvo, propustio prve dvije utakmice grupne faze. S obzirom na to da je do sada upisao samo jedan nastup za reprezentaciju, gotovo je sigurno da Scaloni neće riskirati i voditi igrača koji sa sobom nosi suspenziju.

Cijeli slučaj potaknuo je i širu raspravu. Predsjednik Fife Gianni Infantino javno je zatražio da se igračima koji prekrivaju usta tijekom verbalnih sukoba automatski dodjeljuje crveni karton. Očekuje se da će Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB) uskoro raspravljati o uvođenju takvog pravila.

