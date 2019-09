Nemaju dnevnice, konobarili su prije Eura, a trenira ih Buraz...

Još Španjolska stoji Hrvatskoj do krune europskog prvaka u futsalu do 19 godina. Prvog takvog uopće koji će u Rigi kulminaciju imati sa subotnjim finalom (19:00) u kojem su gotovo svi uz Španjolce vidjeli Portugal. No ta se reprezentacija poskliznula nad srčanim Hrvatima koje su dvije sekunde dijelile do toga da se već u petak vraćaju kući. Ukazao se tada Josip Jurlina, a onda malo manje od dvije minute prije kraja drugog produžetka i Fran Vukelić.

- Dečki, zaboravite gdje ste i razmišljajte kao da ste na nekom školskom turniru. I onda u zalet i udarac unesite sve - govorio je svojim mladićima izbornik Marinko Mavrović prije nego su penali odlučivali pobjednika.

- I ako vam golman obrani, nije važno, važno je da date sve u taj udarac - bio je posljednji savjet.

Nije slučajno

Tu je junak bio kapetan. Golman Nikola Čizmić koji je u trećoj seriji obranio šesterac i dao Jurlini šansu da postane junak. Što, naravno, naš najbolji igrač nije propustio niti je noga zadrhtala.

Nije jer radi se o najboljem igraču ove reprezentacije koji bi u budućnosti mogao izrasti u klasnog igrača i jednom od ukupno šestorice koja igraju za Split Tommy. Uz tog Zadranina u Splitu su još i Čizmić, Vicko Radić, Toni Rendić, Božo Sučić te Jakov Hrstić koji je zbog kartona polufinale morao gledati s tribina. I izbornik Mavrović vodio je Split u dijelu prošle sezone, a sada Uspinjaču. Buraz za prijatelje i poznaznike i specijalist, kao što smo i vidjeli dvaput, za igru s igračem-golmanom.

- Velike stvari na ovom turniru odradio je Mudronja koji je sada stigao u Futsal Dinamo, tu je sjajni Vukelić iz Uspinjače-Gimke. Odlični su Mužar iz Futsal Dinama, Sučić iz Splita, evo protiv Ukrajine je i i Hrstić zabio dva gola. Hrvatski futsal ima lijepu budućnost, to sada vidi i cijela Europa - pohvalio je ostatak momčadi izbornik s kojim se slaže i bivši reprezentativac Matija Đulvat (43).

- Vjerujte, ovaj rezultat nije slučajan, Hrvatska je u futsalu među top pet reprezentacija Europe, po kvaliteti lige i po radu s djecom. Hrvatski klubovi posljednjih godina ozbiljno ulažu, imaju po 100-200 djece. Mi prednjačimo u regiji, ali smo još daleko od Portugalaca, Španjolaca...

Možda jesmo,ali to u 40 minuta na terenu, ili, eto, 50, nije presudno. Pa ni to što su nekima priprema za ovaj EP bile - konobarenje i što na Euru igraju bez dnevnica.

Pričat će se godinama

- Ma kod nas je futsal još uvijek 'mali sport', neki naši igrači su tijekom ljeta morali raditi preko student-servisa, konobariti, nemaju tu svi bajne životne situacije. Ali, nas drži nevjerojatno zajedništvo, klapa kakvu je nemoguće i opisati. Mi u autobusu ili hotelu pjevamo zagrebačke, slavonske ili dalmatinske pjesme, ma svejedno nam je. Već smo skupa više od godinu i pol dana, to se osjeti, dečki funkcioniraju sjajno - govori Mavrović.

- Mi ipak nismo profesionalci poput najboljih reprezentacija, mi smo bili 10-ak dana u Delnicama. No, s igračima imam odličnu suradnju, svi su dobili plan i program rada tijekom ljeta, ostao sam šokiran u kako su dobrom stanju svi došli na početak priprema. To su ipak mladi dečki, nisam mogao ni zamisliti kako će svi biti toliko zreli, držati se programa, pa neki su uzimali i privatne trenere kako bi bili spremni za Europsko prvenstvo.

I što god napravili Mavrovićevi dečki protiv Španjolske (u skupini izgubili s 0-3), već su sada napravili veliku stvar.

- Sretni smo i ponosni, ovo je povijesni uspjeh hrvatskog futsala, o ovom će se pričati godinama.

Reprezentacija do 19 godina

Nikola Čizmić (Split Tommy)

Filip Radaj (Crnica)

Josip Jurlina (Split Tommy)

Jakov Hrstić (Split Tommy)

Vicko Radić (Split Tommy)

Toni Rendić (Split Tommy)

Božo Sučić (Split Tommy)

Dominik Cvišić (Futsal Dinamo)

Mateo Mužar (Futsal Dinamo)

Fran Vukelić (Uspinjača Gimka)

Antonijo Papac (Uspinjača Gimka)

Duje Dragun (Aurelija)

Jakov Mudronja (Futsal Dinamo)

Filip Petrušić (Osijek Kelme)