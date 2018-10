Policajac heroj pokušao razbiti staklo na gorućem helikopteru

Svjedok pada helikoptera u kojem su, prema neslužbenim informacijama, bili vlasnik Leicestera, Vichai Srivaddhanaprabha, njegova kći, dva pilota i još jedan čovjek, ispričao je potresnu scenu s mjesta pada, nedaleko od King Power stadiona.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO

Podsjećamo, tajlandski milijarder Vichai Srivaddhanaprabha na svaku domaću utakmicu Leicestera dolazi i odlazi privatnim helikopterom.

U subotu je nakon utakmice Leicestera i West Hama ušao u helikopter koji se nedugo nakon polijetanja srušio i zapalio, nakon što je pao na parkiralište u blizini stadiona.

Helicopter believed to be carrying #Leicester City’s chairman, crashed outside the King Power Stadium. pic.twitter.com/1KDJP6sJ8y