Moramo prvo vidjeti kako će proći borba Ganea i Ngannoua. Ne znam hoće li biti revanša, kao što ne znam niti kakva je situacija sa Stipom. No, ako se Stipe želi boriti, ja se želim boriti protiv njega. Bila bi to borba za prvog izazivača, rekao je neporaženi UFC-ov teškaš Chris Daukaus prije borbe karijere za BJPenn.com.

U UFC-u ima četiri pobjede u nizu, a pred Chrisom Daukausom (32, 12-3) trenutno je najveći izazov karijere. Predvodit će ‘UFC Fight Night 199’ protiv Derricka Lewisa (36, 25-8) ove subote, a pobijedi li njega, sa sedmog mjesta na ljestvici teškaša mogao bi doći u sam vrh kategorije.

- Protiv njega svakako morate biti jako pažljivi, on je vrlo vješt momak koji se zna boriti. Bit ću u potpunosti spreman za sve što se može dogoditi u kavezu. Bit će jako uzbudljivo testirati se protiv veterana kao što je on. Smatram da sam stilski bolji od njega u svakom segmentu. Svakako sam brži. Moram mu priznati tu sposobnost da jednim udarcem nokautira, ali kondicija je na mojoj strani, kao i borba na podu. On ima dobru hrvačku obranu, ali to je to. Vidjet ćemo kako će borba izgledati, ne mogu dočekati - najavio je.

Svjestan je policajac iz Philadelphije gdje će završiti mogućom pobjedom u nadolazećem okršaju, a bila bi to prava stvar za njega. Teško bi mu odmah dali napad na titulu koju će držati pobjednik meča između Francisa ‘Predatora’ Ngannoua (35, 16-3) i Ciryla Ganea (31, 10-0), zato želi meč protiv bivšeg prvaka Stipe Miočića (39, 20-4).

Osvrnuo se i na problematičnog bivšeg prvaka poluteške kategorije Jona ‘Bonesa’ Jonesa (34, 26-1) koji dugo najavljuje debi u teškoj kategoriji, tako ga je nedavno najavio u travnju ili srpnju iduće godine, no zna se da njemu ne treba previše vjerovati.

- Jon Jones ja najveći poluteškaš ikad, po mnogima najveći borac ikad. Tako da ima smisla ako on preskoči neke stepenice. No, dugo je već neaktivan, pitanje je hoće li se uopće moći vratiti. Ako se vrati, pitanje je kad će to biti. Ja se mogu fokusirati samo na borbe koje znam da će se dogoditi, a to je trenutno ova protiv Derricka Lewisa. Ako se u međuvremenu pojavi ime Jona Jonesa i bude mi ponuđeno, borit ću se protiv njega. No, ne razmišljam o tome jer tu ništa nije sigurno - zaključio je policajac.

Bilo kako bilo, pobjedom protiv ‘Black beasta’ bi policajac iz Philadelphije bio u samom vrhu, a i nekako ‘idealan’ meč za povratak američko-hrvatskog borca koji nije bio u kavezu od ožujka i poraza protiv Ngannoua.