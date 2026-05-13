Obavijesti

Sport

Komentari 0
SUSRET VISOKOG RIZIKA

Policija spriječila više sukoba navijača, koristili i suzavac

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Policija spriječila više sukoba navijača, koristili i suzavac
Zagreb: Lančani sudar na Ljubljanskoj aveniji | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Prvi incident dogodio se kod naplatne postaje Zagreb istok u Rugvici, gdje je više desetaka osoba izašlo iz vozila i započelo fizički obračun. Brzom reakcijom policije daljnja eskalacija je zaustavljena

Admiral

Policija je u srijedu spriječila dva sukoba navijačkih skupina na autocestama, a tijekom intervencija upotrijebili su suzavac, objavilo je na društvenim mrežama Ministarstvo unutarnjih poslova. Incidenti su se dogodili uoči finalne utakmice Hrvatskog kupa u Rijeci, dok su se navijači Dinama i Rijeke kretali prema istoku.

Prema policijskim podacima spriječen je izravni sukob suprotstavljenih navijačkih skupina kod naplatnih postaja Zagreb istok te kod odmorišta Dragalić, a u oba je postupanja upotrijebljen "raspršivač s nadražujućom tvari".

Pokretanje videa...

Tučnjava na autocesti VIDEO
Tučnjava na autocesti | Video: Čitatelj 24sata
PLAVI KUT Kovačević želi ispisati povijest: U prvoj sezoni može ponoviti uspjeh Mamića iz 2015. godine!
Kovačević želi ispisati povijest: U prvoj sezoni može ponoviti uspjeh Mamića iz 2015. godine!

Prvi incident dogodio se kod naplatne postaje Zagreb istok u Rugvici, gdje je više desetaka osoba izašlo iz vozila i započelo fizički obračun. Brzom reakcijom policije daljnja eskalacija je zaustavljena, a trenutno se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i sudionika događaja.

Drugi sukob spriječen je oko 15 sati na odmorištu Dragalić na autocesti A3, a i u tom slučaju slijedi utvrđivanje svih okolnosti, kažu u policiji. Hrvatski autoklub ranije je izvijestio o stvaranju kolone duge oko dva kilometra u smjeru Lipovca, no policija je u međuvremenu izvijestila kako je promet normaliziran.

Pokretanje videa...

Tučnjava na autocesti VIDEO
Tučnjava na autocesti | Video: Čitatelj 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
NIKAD ODIGRANA UTAKMICA

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'

Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
FRKA NA AUTOCESTI Sukob BBB i Armade uoči finala? 'Bilo je baš gadno. Vikali su da ne snimam'
NA PUTU ZA OSIJEK

FRKA NA AUTOCESTI Sukob BBB i Armade uoči finala? 'Bilo je baš gadno. Vikali su da ne snimam'

Na naplatnoj postaji Zagreb-istok u srijedu poslijepodne nastala je kolona duga dva kilometara. Iz policije su poručili da nije došlo do sukoba, već je zastoj nastao zbog formiranja pratnje
Finale Kupa Dinamo - Rijeka: Evo gdje je besplatni prijenos!
HRVATSKI NOGOMETNI KUP

Finale Kupa Dinamo - Rijeka: Evo gdje je besplatni prijenos!

Dinamo i Rijeka će u srijedu zaigrati na Opus Areni finale Hrvatskog nogometnog kupa. 'Modri' su u sjajnoj formi i raspoloženi dočekuju klimavu Rijeku, a susret ćete moći gledati besplatno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026