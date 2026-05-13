Policija spriječila više sukoba navijača, koristili i suzavac

Policija je u srijedu spriječila dva sukoba navijačkih skupina na autocestama, a tijekom intervencija upotrijebili su suzavac, objavilo je na društvenim mrežama Ministarstvo unutarnjih poslova. Incidenti su se dogodili uoči finalne utakmice Hrvatskog kupa u Rijeci, dok su se navijači Dinama i Rijeke kretali prema istoku.

Prema policijskim podacima spriječen je izravni sukob suprotstavljenih navijačkih skupina kod naplatnih postaja Zagreb istok te kod odmorišta Dragalić, a u oba je postupanja upotrijebljen "raspršivač s nadražujućom tvari".

Prvi incident dogodio se kod naplatne postaje Zagreb istok u Rugvici, gdje je više desetaka osoba izašlo iz vozila i započelo fizički obračun. Brzom reakcijom policije daljnja eskalacija je zaustavljena, a trenutno se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i sudionika događaja.

Drugi sukob spriječen je oko 15 sati na odmorištu Dragalić na autocesti A3, a i u tom slučaju slijedi utvrđivanje svih okolnosti, kažu u policiji. Hrvatski autoklub ranije je izvijestio o stvaranju kolone duge oko dva kilometra u smjeru Lipovca, no policija je u međuvremenu izvijestila kako je promet normaliziran.