Poljičak u finalu Poreča! Igrat će protiv Talijana Compagnuccija

Splićanin Mili Poljičak i talijanski tenisač Tommaso Compagnucci u nedjeljnom će finalu odlučivati o pobjedniku M15 ITF World Tennis Tour natjecanja u Poreču, na kojem su u subotu naslov u konkurenciji parova osvojili Josip Šimundža i Nijemac Marc Majdandžić.

Poljičak (ATP - 388.) je do svog prvog finala u pojedinačnoj konkurenciji na turnirima iz serije Istarske rivijere došao nakon dva sata i 41 minute žestoke polufinalne borbe s Ukrajincem Vjačeslavom Bjelinskijem (ATP - 361.), svladavši ga sa 6-3, 5-7, 6-3. Poljičak je prije današnje pobjede, čak triput gubio u polufinalima na Istarskoj rivijere, 2024. u Rovinju i Opatiji, a prošle godine u Poreču.

Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Protiv Bjelinskija je bio na najboljem putu ka još jednoj uvjerljivoj pobjedi, kad je pri vodstvu 6-3, 5-3 došao do dvije meč-lopte (15-40) na suparnikovom početnom udarcu. No, 22-godišnji Ukrajinac se izvukao i nizom od četiri gema izborio treći set.

Poljičak se, ipak, nije da smesti ovakvim razvojem događaja te je osvojio prva četiri gema u odlučujućem setu i na kraju uspio doći do toliko željenog finala u kojem će mu suparnik biti četvrti nositelj, 26-godišnji Talijan Tommaso Compagnucci (ATP - 432.) koji je sa 6-2, 6-2 svladao Švicarca Giana Lucu Tannera (ATP - 842.).

"Imao sam 'zicer' na prvu meč-loptu, nešto što ne promašujem, ali sam bio malo nonšalantan. Momentum se okrenuo, on je počeo igrati bez pogreške, meni se malo uvukla panika i izgubio sam set. No, u trećem setu sam se 'skulirao', opet igrao dobar tenis i zasluženo pobijedio", izjavio je hrvatski reprezentativac.

Poljičku će to biti deseto finale na ITF World Touru u karijeri, a prvo u ovoj sezoni, u kojem će pokušati doći do šestog naslova. Compagnucci iza sebe već ima dva naslova u ovoj sezoni, a u dosadašnjih 12 finala na ITF World Touru je sedam puta osvajao trofeje.

"Imam jednu pobjedu protiv njega. Dobar je igrač, ali opet mislim da sam favorit, ako budem 'pravi'. Nadam se pobjedi", poručio je Poljičak.

U subotu je u Poreču odigrano finale u konkurenciji parova u kojem su Josip Šimundža i Nijemac Marc Majdandžić sa 6-3, 6-4 bili bolji od prvih nositelja, Andreja Nedića iz Bosne i Hercegovine te Srbina Stefana Popovića.

Za Šimundžu je to treći naslov u parovima na ITF World Touru, a Majdandžić je u Poreču došao do svog prvog trofeja.

Turnir u porečkom TC "Pical" će biti završen u nedjelju, a finalni dvoboj u pojedinačnoj konkurenciji između Milija Poljička i Tommasa Compagnuccija će započeti u 11 sati.