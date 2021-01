Nenad Bjelica s Lechom je radio sjajan posao, s vrlo skromnom momčadi borio se za naslov prvaka i navijači su ga obožavali. Ostavio je vrlo dobar trag i sad, kad nemaju izbornika, Poljaci su se sjetili - Bjelice. Jerzy Brzeczek odveo je Poljsku na Europsko prvenstvo, no poraz od Slovenije i remi s Austrijom došli su mu "glave". Veliki pritisak medija i navijača nije mogao izdržati.

- Svaki trener sanja da postane izbornik reprezentacije i ni sa mnom nije drugačije. Sad sam trener Osijeka, imam ugovor još dvije i pol godine i fokusiran sam na Osijek - rekao je Nenad Bjelica.

Zbigniev Boniek odlučio se za Bjelicu, danas cijeli dan bivšem treneru Dinama zvonio je mobitel, zvali su svi, od čelnika saveza do poljskih novinara. Ono što je Bjelici plus, uz neosporno znanje i kvalitetu, je i poznavanje poljskog jezika.

- Je, nazvao me predsjednik poljskog saveza da me pita koliko mi traje ugovor u Osijeku. Pričao mi je o situaciji u reprezentaciji Poljske, ciljevima, ali sam već dobro upoznat sa svime. Spomenuo mi je da Poljska nije igrala najbolje u posljednje vrijeme i da su bili nezadovoljni. Također, da je pritisak medija velik, a to znam jer sam radio u Poljskoj - rekao je Bjelica.

Bjelica je radio s dosta igrača koji su danas u reprezentaciji i prilagodba bi bila minimalna. Uostalom, Bjelica je trener kojeg bi mnogi rado vidjeli i na klupi hrvatske reprezentacije, čovjek s autoritetom i vizijom, idejom.

- Poljska ima puno dobrih mladih igrača. Neke od njih sam trenirao u Lechu, primjerice, Robert Gumny, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Jóźwiak, Jakub ... Sve su to igrači koje jako dobro poznajem. No trenutačno sam vezan za Osijek, ugovor mi traje još dvije i pol godine - rekao je Bjelica.

Otkad je s pomoćnikom Ninom Bulom i ostalim stožerom stigao u Osijek, Bjelica radi sjajan posao. U prvenstvu se bore za naslov prvaka s Dinamom, što Osijek nije uspio posljednjih dvadeset godina. U grad na Dravi ponovno se vratila navijačka euforija, Osijek je opet hit i odlazak u Poljsku bio bi veliki udarac za sve navijače Osijeka. Ali, to je biznis, takav je posao trenera, danas jesi, sutra nisi.

E, sad, Poljska vrlo dobro zna što dobiva s Bjelicom, kao što Bjelica vrlo dobro zna što dobiva kao izbornik Poljske. Nastup na Europskom prvenstvu, gdje je Poljska u skupini sa Španjolskom, Švedskom i Slovačkom, svakako prolaznom skupinom. No, kad bismo birali idealan scenarij, onda bi izgledao nekako ovako. Zlatko Dalić najavio je da će nakon Europskog prvenstva gotovo sigurno napustiti reprezentaciju. Nenad Bjelica ostane trener Osijeka do kraja Eura, a potom u reprezentaciji naslijedi Dalića.