Poljud rasprodan za Dinamo!

Hajduk i Dinamo sastaju se 8. ožujka na Poljudu u derbiju 25. kola HNL-a, a Splićani će imati podršku punog stadiona, objavio je klub putem službenih kanala.

"Sve ulaznice za derbi su rasprodane. Sa šalom u rukama i s pjesmom na usnama - vidimo se u nedilju na Poljudu!", napisao je Hajduk u objavi.

Splićani su u zadnje dvije utakmice remizirali s Varaždinom (1-1) i izgubili od Rijeke (3-2) u Kupu u nevjerojatnoj utakmici. Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 54 boda, sedam više od drugoplasiranog Hajduka.