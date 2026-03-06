Obavijesti

PODRŠKA NEĆE IZOSTATI

Poljud rasprodan za Dinamo!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Splićani su u zadnje dvije utakmice remizirali s Varaždinom (1-1) i izgubili od Rijeke (3-2) u Kupu u nevjerojatnoj utakmici. Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 54 boda, sedam više od drugoplasiranog Hajduka

Hajduk i Dinamo sastaju se 8. ožujka na Poljudu u derbiju 25. kola HNL-a, a Splićani će imati podršku punog stadiona, objavio je klub putem službenih kanala. 

"Sve ulaznice za derbi su rasprodane. Sa šalom u rukama i s pjesmom na usnama - vidimo se u nedilju na Poljudu!", napisao je Hajduk u objavi.

