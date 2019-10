Poljud: Tu je ispisan cijeli život Vlašića, a Nikola se sad vratio

Stadion Poljud punih je 40 godina mitsko mjesto za obitelj Vlašić. Sve je započelo brončanom medaljom Joška Vlašića na VIII. Mediteranskim igrama 1979. godine, nastavilo se Blankinim zlatom na Kupu kontinenata 2010., a sjajnim nastupima u dresu Hajduka, u četvrtak i u dresu reprezentacije Hrvatske, sve će zaokružiti najmlađi član trofejne obitelji Nikola.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kad malo bolje promislim, cijeli kvart Poljud je na neki način obilježio moju povijest i povijest moje obitelji. U krugu od kilometar od stadiona sam se rodio, na mjestu sadašnjih pomoćnih terena bila je livada na kojoj sam se igrao kao dijete, tu je i plaža na kojoj smo se uvijek kupali, Marjan gdje smo odradili nebrojene treninge, u blizini sam išao u školu, kasnije i na fakultet, tu je i Park mladeži na kojoj smo trenirali u sklopu ASK-a, pa i dvorana u kojoj su Blanka i Nikola odradili milijun treninga, i Spaladium Arena u kojoj je Blanka imala sjajan nastup na mitingu.... - nabraja Joško Vlašić (63) i dodaje:

- Slučajno ili ne, ali i suprugu Veneru upoznao sam 1980. na korak od Poljuda, na Kineziološkom fakultetu. Stvarno ima nešto u tome, pogotovo u stadionu, iako je i cijelo to područje za mene posebno. Svaki put kad tamo prođem jave mi se neke slike iz prošlosti. Taj me dio grada odredio, kasnije je i moju obitelj. Osjećam se povezan s njim kao da je to moj dom. Svako godišnje doba asocira me na neke slike iz mladosti, iz vremena ispunjenih bezbrižnošću, igrom, kreativnošću. Moram priznati da sam se i u snovima često vraćao u to razdoblje...

Blanka (35) je najveći uspjeh na Poljudu upisala 2010. godine kad je na Kupu kontinenata uzela zlato.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Sanjala sam nastup u mom Splitu, na krcatom Poljudu, i to mi se i ostvarilo, a zlato je bilo samo dodatni bonus. Prekrasan je bio osjećaj - kazala je Blanka, koja je uzela zlato na istom mjestu na kojoj je njen otac osvojio mediteransku broncu 31 godinu ranije.

- Volim reći da je ta moja bronca bila mala-velika medalja. Mediteranske igre su u to vrijeme bile puno veće natjecanje nego danas, a ja nisam bio stipendist ni SOFK-e Splita ni Atletskog saveza Jugoslavije, stipendiju mi je tada dao Hrvatski atletski savez, i ta medalja je bila moj prvi veliki rezultat. Ona me usmjerila, pokazala da sve što radim ima smisla, i to je bio početak moje osobne, ali i obiteljske priče. Da nije bilo te medalje, možda bi sve bilo drugačije, možda se ne bih ni nastavio baviti sportom, možda ne bih ni postao trener, možda se ni moja djeca ne bi razvili u vrhunske sportaše. Pa ni Nikola Vujčić, Đuliano Koludra i mnogi drugi s kojima sam radio - kaže Vlašić.

Foto: Radovan Stoklasa/Reuters/PIXSELL

I premda se Nikola (22) nije na Poljudu okitio medaljom ili trofejem, sjajnim nastupima u dresu Hajduka izborio se za inozemni transfer, kasnije i za dres reprezentacije Hrvatske, u kojem bi u četvrtak trebao istrčati na Poljud te nastaviti niz oca i sestre.

- Poljud je moj dom, tu sam od malih nogu, tu sam odrastao i proveo većinu života. Taj stadion za mene je uspomena koja nikad neće izblijediti i koja mi znači jako puno. Otac i sestra na njemu su ostvarili sjajne individualne rezultate, ali kad vidim Poljud ne razmišljam o njihovim medaljama i uspjesima, nego o svojim nastupima. To je moj Poljud, baš kao što je za njih isto tako njihov - kazao je Nikola uoči utakmice reprezentacije s Mađarskom.

Foto: Google Earth

1 - Stadion Poljud

Bronca u desetoboju, Blankino zlato na SAK 2010. Nikolini prvi nastupi u dresu Hajduka i reprezentacije Hrvatske.

2 - Park mladeži

Mjesto gdje je Joško napravio prve atletske korake. Tu je karijeru u skoku u vis počela i Blanka Vlašić.

3 - dvorana Joker

Prve atletske medalje, još kao dijete, tu je ostvarila Blanka. Uz nju je tu počeo trenirati i brat Nikola.

4 - Spaladium Arena

Pred krcatim tribinama Blanka je pobijedila na mitingu te je s 203 centimetra postavila novi rekord mitinga.

5 - rodilište

Joško Vlašić je 22. srpnja 1956. u starom splitskom rodilištu prvi put ugledao svijet. Živjeli su u ulici Jerka Ivančića.

6 - kupalište Šore

U ljetnoj oazi pod borovima Joško je napravio prve zaveslaje, ovdje se kao dijete kupao i naučio plivati.

7 - staro igralište

Tu su bile vojska i klaonica, a iznad je bila livada, gdje se Vlašić kao dijete igrao. Sad je blizu prilaz stadionu...

8 - turska kula

Uzvisina odnosno omanji brežuljak u Splitu na području Glavičine na kojem je bio poligon igara bez granica.

9 - OŠ Ruđer Bošković

Tu je nekad bila osnovna škola, koju je šezdesetih godina pohađao Joško Vlašić. Tada je napravio prve sportske korake.

10 - Kineziološki fakultet

Nakon srednje škole Joško je upisao fakultet, a osim diplome, donio mu je i suprugu Veneru, s kojom je u braku.

11 - Marjan

Mjesto za koje su Vlašići emotivno vezani, tu su provodili djetinjstvo, trčali, rekreirali se... Tu je Joško provodio svaki dan.