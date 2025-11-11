Obavijesti

JADRAN TONE I DALJE

Polovičan uspjeh u Ligi prvaka: Mladost slavila, poraz Jadrana

Zagreb: Vaterpolska Liga prvaka: Mladost - Radnički Kragujevac | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti u susretu su 3. kola skupine A Lige prvaka ostvarili drugu pobjedu svladavši kao gosti u Budimpešti Vasas sa 13-10 (3-2, 2-1, 3-3, 5-4), dok je splitski Jadran u 3. kolu skupine B pretrpio i treći poraz izgubivši na gostovanju kod talijanskog Pro Recca sa 9-15 (2-6, 2-4, 1-3, 4-2).

Mladost je vodila gotovo čitavim tijekom susreta u Budimpešti, u drugoj četvrtini je bilo već velikih 7-3 za zagrebački sastav. No, domaći su se u zadnjoj dionici dvoboja vratili u susret, tri minute prije kraja su poravnali na 10-10, samo da bi sama završnica protekla u boljoj igri Mladosti koja je zabila tri gola, dok je vratar Ivan Marcelić zaustavio sve pokušaje Vasasa.

Konstantin Harkov zabio je tri, a Josip Vrlić dva gola za Mladost.

Mladost je druga na ljestvici sa šest bodova, koliko ima i vodeći Olympiakos koji je odigrao susret manje. Treći je Radnički iz Kragujevca s tri boda i susretom manje, dok je Vasas zadnji bez bodova.

Protiv vrlo jakog Pro Recca Jadran je bio bez šanse, nakon prvih osam minuta već je bilo 6-2, na polovini utakmice 10-4 te je bilo samo pitanje s kojim će rezultatom završiti susret. Najefikasniji u sastavu Jadrana bio je Zvonimir Butić s tri pogotka.

Jadran je na dnu svoje skupine bez bodova, dok je Pro Recco vodeći s devet bodova. Drugi Jadran iz Herceg Novog ima šest bodova, dok je treći Novi Beograd s tri.

U 4. kolu Mladost će 18. studenoga ugostiti Olympiacos, dok će Jadran 19. studenoga u Splitu igrati protiv imenjaka iz Herceg Novog.

