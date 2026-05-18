Obavijesti

Sport

Komentari 1
MOGUĆI PROBLEMI

Pomaknuo se rok za završetak Kranjče? Upitna selidba Dinama

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 12 min
Pomaknuo se rok za završetak Kranjče? Upitna selidba Dinama
Zagreb: Fotografije iz zraka radova na novom stadionu u Kranjčevićevoj | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Rok za završetak igradnje stadiona u Kranjčevićevoj ulici je navodno pomaknut te bi to moglo stvoriti probleme oko selidbe Dinama. Svi rade da do toga ne dođe, ali nije ništa sigurno

Admiral

Dinamo je u slavljeničkom raspoloženju i sve je spremno za veliku proslavu duple krune. Kako su objavili iz kluba, fešta će biti na Maksimiru kako bi se klub na najbolji mogući način oprostio od svog doma. Kako je bilo najavljivano, Dinamo, a onda i Lokomotiva, trebali su prijeći na novi stadion u Kranjčevićevoj početkom proljetnog dijela iduće sezone. Ipak, to će se možda promijeniti.

Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb
210
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Rok za dovršetak Kranjče pomaknut je na 15. ožujka 2027. godine - rekao je izvor za Sportske novosti

To automatski znači da bi se pomaknuo rok Uefine kontrole, a onda i mogućnost seobe Dinama u Kranjčevićevu koji je bio planiran za proljetni dio iduće sezone. Selidba nije mala stvar i teško će "modri" mijenjati stadion dok traju utakmice. Tako da, ako se zaista Dinamo ne preseli za vrijeme stanke, Maksimir bi bio njegov dom do kraja iduće sezone. Još ništa nije potvrđeno, ali sada postoji i ta mogućnost.

Izvor Sportskih novosti navodi i kako zaprav vlada pozitivna atmosfera, te da se sve radi kako bi što prije stadion bio gotov. Navodi se kako je ovaj rok svojevrsna "zaštita" ako nešto pođe po zlu, ali da bi sve trebalo biti napravljeno kako je i zamišljeno i prvobitno zacrtano. Dakle, rok je pomaknut, ali svi rade najbolje što mogu kako bi se stadion završio do kraja 2026. te da bi na polusezoni Dinamo mogao doći u Ulicu pjesnika, kako je i planirano.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku
KONAČNA ODLUKA

Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku

Izbornik Zlatko Dalić je javnosti u zagrebačkom pubu Pivana obznanio popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku te igrače na pretpozivu
VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!
ŠOKANTNE SCENE

VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!

Oproštaj Vahida Halilhodžića pretvorio se u kaos! Navijači prekinuli utakmicu, Vaha u suzama pokušao smiriti situaciju, no sve je otišlo u nepovrat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026