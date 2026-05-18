Pomaknuo se rok za završetak Kranjče? Upitna selidba Dinama

Dinamo je u slavljeničkom raspoloženju i sve je spremno za veliku proslavu duple krune. Kako su objavili iz kluba, fešta će biti na Maksimiru kako bi se klub na najbolji mogući način oprostio od svog doma. Kako je bilo najavljivano, Dinamo, a onda i Lokomotiva, trebali su prijeći na novi stadion u Kranjčevićevoj početkom proljetnog dijela iduće sezone. Ipak, to će se možda promijeniti.

- Rok za dovršetak Kranjče pomaknut je na 15. ožujka 2027. godine - rekao je izvor za Sportske novosti.

To automatski znači da bi se pomaknuo rok Uefine kontrole, a onda i mogućnost seobe Dinama u Kranjčevićevu koji je bio planiran za proljetni dio iduće sezone. Selidba nije mala stvar i teško će "modri" mijenjati stadion dok traju utakmice. Tako da, ako se zaista Dinamo ne preseli za vrijeme stanke, Maksimir bi bio njegov dom do kraja iduće sezone. Još ništa nije potvrđeno, ali sada postoji i ta mogućnost.

Izvor Sportskih novosti navodi i kako zaprav vlada pozitivna atmosfera, te da se sve radi kako bi što prije stadion bio gotov. Navodi se kako je ovaj rok svojevrsna "zaštita" ako nešto pođe po zlu, ali da bi sve trebalo biti napravljeno kako je i zamišljeno i prvobitno zacrtano. Dakle, rok je pomaknut, ali svi rade najbolje što mogu kako bi se stadion završio do kraja 2026. te da bi na polusezoni Dinamo mogao doći u Ulicu pjesnika, kako je i planirano.