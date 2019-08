Pomeo ga Francuz: Ćorić je ispao s Mastersa u Montrealu

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 14.) završio je u 2. kolu nastup na ATP turniru Masters 1000 serije u kanadskom Montrealu, gdje je bolji od njega sa 6-2, 6-1 bio Francuz Adrian Mannarino (ATP - 69.), nakon samo 65 minuta igre.

Bio je to njihov četvrti dvoboj i četvrta pobjeda 31-godišnjeg ljevorukog Francuza.

O Ćorićevoj nemoći najbolje svjedoči podatak da je ostao bez ijedne prilike za 'break', pet puta izgubio gemove na svom servisu te osvojio čak 24 poena manje od Mannarina (33-57).

Ćorić je bio totalno van ritma, ništa ga nije išlo, a to je možda bio i njegov najgori meč ove sezone. Dosta se mučio i protiv Nijemca Gojowczyka no uspio je preokrenuti i pobijediti nakon tri seta. To danas pak nije bilo moguće jer je Francuz odigrao fantastičan meč i pokazao da je crna mačka za našeg Bornu koji i nakon četiri susreta ne zna za pobjedu protiv njega.

Pobijedivši u 2. kolu Australca Johna Millmana sa 6-3, 6-4 Marin Čilić je ostao jedini hrvatski predstavnik na kanadskom Mastersu. U dvoboju 3. kola Čilića čeka 2. nositelj, Austrijanac Dominic Thiem, koji je u 2. kolu svladao Kanađanina Denisa Shapovalova sa 6-4, 3-6, 6-3.

Dvoboj Čilića i Thiema na rasporedu je u četvrtak, od 18 sati po srednjoeuropskom vremenu. U njihovom jedinom dosadašnjem međusobnom dvoboju, odigranom prije tri i pol godine na tvrdoj podlozi u australskom Brisbaneu, Austrijanac je slavio u tri seta.

I Vekić ispala

Nakon velike pobjede protiv Amerikanke Madison Keys i sjajnog preokreta, Donna Vekić ispala je iz drugog kola Toronta od Svetlane Kuznjecove sa 7-6 (4), 6-3. Na početku prvog seta obje tenisačice su naparavile po 'break' i mirno držale svoj servis do kraja seta. Otišlo se u 13. igru gdje smo vidjeli brdo preokreta. Prvo je Donna došla do 'mini breaka', bila u blagoj prednosti, no onda Kuznjecova s dva odlična bekenda osvaja prvi set.

U drugom setu krenulo se na isti način, rat 'breakovima'. Prvo je Donna oduzela servis, pa Ruskinja njoj. Naša tenisačica je opet uzvratila, a onda Kuznjecova s dva nova 'breaka' dolazi do pobjede.