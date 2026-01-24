Pomoćnik Dagura Sigurdssona: Oni bi mogli biti iznenađenje

Švicarska je u četiri susreta do sada ostvarila jednu pobjedu, dvaput igrala neodlučeno, a poražena je od Slovenije.

Iako je na papiru Hrvatska jača, Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, ističe kako se Švicarsku treba shvatiti ozbiljno.

- Oni bi mogli biti iznenađenje. Igrali smo s njima dva puta, jednom dobili, jednom smo izgubili. Sada su im došli Nikola Portner i Mathieu Seravallie. Imaju dobrog lijevog vanjskog, dobrog golmana, neće biti lako, sigurno. To je jedna jako dobra ekipa i neće biti laka utakmica, ali pripremit ćemo se. Sad imamo zadnje dogovore i, ako ćemo ući pošteno u utakmicu kao jučer, bit ćemo ok - rekao je Špoljarić osvrnuvši se ozljede Ivana Martinovića i Marina Šipića.

- Ništa strašno, ni s jednim ni s drugim, radi se o maloj kontuziji, sada čekamo dalje, ali mislim da će sve biti ok - rekao je Špoljarić.

Mario Šoštarić zadovoljan je jučerašnjim izdanjem protiv Islanda.

- Sami sebi smo pokazali da možemo, vratili smo se na pobjednički put, sada je pozitivnija atmosfera u svlačionici. Odigrali smo jednu pravu utakmicu, probudili su se osjećaji, bili smo jedan za drugog i to je jedan dobar putokaz za dalje - kazao je Šoštarić.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Švicarska je jedna jako dobra reprezentacija, dugo igraju skupa, švicarska liga je iz godine u godinu sve bolja i bolja, Portner na golu je jako iskusan golman, tu je i (Manuel) Zehner, to je respektabilna reprezentacija.Moramo biti u utakmici od prve minute, ne smijemo dopustiti da se odlijepe. Shvatit ćemo ih maksimalno ozbiljno i vjerovati da smo bolja reprezentacija od njih, ali moramo to pokazati na terenu. Neće nam biti nimalo lako, ali vjerujem u dečke, pogotovo ako budemo igrali kao jučer - zaključio je Šoštarić.

I Mateo Maraš ističe kako se Švicarce ne smije podcijeniti.

- Oni su dosta agresivni, to je ekipa koja dobro balansira u svim segmentima igre, to će im biti 'forte', Nisu imali dosta sreće na ovom prvenstvu, nadam se da ni sutra neće imati. Vodili su protiv Slovenaca devet razlike, a na kraju izgubili. Borimo se za bodove koji su krucijalni u ovom trenutku, ali bore se i oni - istaknuo je Maraš.

Utakmica protiv Švicarske igra se u nedjelju s početkom u 20.30 sati.