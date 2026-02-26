Obavijesti

NAKON POBJEDE

Pomoćnik Rijeke: 'Mister' i ja smo jako ponosni! Ovi igrači imaju više od srca, imaju dušu

Piše Jakov Drobnjak,
Pomoćnik Rijeke: 'Mister' i ja smo jako ponosni! Ovi igrači imaju više od srca, imaju dušu
Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na poluvremenu smo popravili neke stvari i vidjeli ste da su igrači i više nego spremni natjecati se na ovom nivou. Ponosan samn na dečke i mister je ponosan i sretni smo i za njega, rekao je Ramiro Munoz

Rijeka je u osmini finala Konferencijske lige! Pala je ciparska Omonia s ukupnih 4-1 i slavlje na Rujevici moglo je početi. S klupe je Rijeku vodio pomoćnik Ramiro Munoz, jer Victor Sanchez ima zdravstvenih problema te je za Arenu Sport komentirao čarobnu noć na Rujevici.

Susret Rijeke i Omonoije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
22
Foto: Josip Tolić/24sata

- Čestitam igračima, pokazali su sjajan karakter. Prvo na Cipru gdje su pokazali sjajnu igru. S toliko prilika koje su oni stvorili, a mi sačuvali mrežu. Prvo poluvrijeme smo primili, dogodila se ozljeda i trebalo se priviknuti na to sve. Igrači su bili sjajni. Na poluvremenu smo popravili neke stvari i vidjeli ste da su igrači i više nego spremni natjecati se na ovom nivou. Ponosan sam na dečke i mister je ponosan i sretni smo i za njega - rekao je pa dodao:

- Nismo se još čuli sa Sanchezom. Čekamo da završimo sve ove protokole pa da se čujemo putem FaceTimea. No, sigurno je sretan i ponosan zbog ekipe. Ovakve večeri su čarobne i sjajne, ali igrači su oni koji to moraju biti sposobni napraviti. Ovi dečki imaju više od samog srca kojeg su ostavili na terenu, imaju i dušu.

Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Komentirao je Fruka.

- Sretni smo zbog njega jer takav igrač i osoba zaslužuje ovakvu večer da dobije samopouzdanje. Pokazao je da je više nego spreman voditi momčad na terenu. Nije samo postigao dva pogotka već se borio za ekipu, branio je, osvajao je lopte. To je Toni kojeg trebamo i sigurno će nam ponuditi još više ovakvih utakmica - rekao je pa dodao:

-  Ekipa je napravila ogroman korak naprijed u obrambenoj fazi. Tijekom cijele sezone smo popravljali stvari u obrani i večeras je sve izašlo na vidjelo. Pokazali smo da se možemo natjecati protiv ovakvih individualaca i ovako dobre momčadi. Patili smo u prvom dijelu kod drugih lopti, ali i to smo popravili u nastavku.

