Pomor favorita, tko će osvojiti prvi Grand Slam? Ruud spasio 0-2 u setovima i dvije meč-lopte

Tko god pobijedi za osam dana, u finalnom nedjeljnom meču na zemlji Roland Garrosa, po prvi puta će u svojoj karijeri postati Grand Slam pobjednik. Nakon što je Carlos Alcaraz otkazao nastup zbog ozljede, a tijekom pariškog turnira su ispali Jannik Sinner i Novak Đoković, na papiru prvi favorit postaje Nijemac Alexander Zverev, drugi nositelj. U karijeri je Zverev tri puta igrao u finalima Grand Slam turnira te je uvijek gubio. Zverev je igrao finala US Opena 2020., Roland Garrosa 2024. i Australian Opena prošle godine.

U trećem kolu Zverev je uz manje probleme prošao domaćeg igrača Quentina Halysa. Slavio je Zverev sa 6-4, 6-3, 5-7, 6-2, a novi suparnik će mu biti sretni gubitnik iz kvalifikacija, Nizozemac Jesper de Jong. U petak je De Jong u dramatičnom meču nadjačao 13. nositelja Rusa Karena Hačanova 7-5, 5-7, 6-2, 6-7(2), 6-2.

Petak je bio ispunjen dramatičnim mečevima, a jedan su takav odigrali Norvežanin Casper Ruud i Amerikanac Tommy Paul. Pobijedio je Ruud nakon četiri sata i 45 minuta igre sa 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4), 7-5. Osim što se izvukao iz zaostatka 0-2 u setovima Ruud je u četvrtom setu spasio dvije meč-lopte kod 4-5. Kod 5-6 u petom setu, kada je servirao za tie-break odlučujućeg seta, Paul je propustio čak 40-0.

Kao i Zverev tako je i Ruud tijekom karijere tri puta igrao u finalima Grand Slam turnira. Dva puta se to dogodilo u Roland Garrosu gdje je bez osvojenog seta gubio 2022. od Rafaela Nadala, a 2023. od Novaka Đokovića. Idući suparnik Ruuda je 19-godišnji Brazilac Joao Fonseca koji je nakon zaostatka 0-2 u setovima svladao Đokovića sa 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.