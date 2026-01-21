Ponajbolji igrač Hajduka vratio se momčadskim treninzima!

Hajduk će nastaviti s HNL izazovima 25. siječnja protiv Istre 1961 na Poljudu, a navijači splitskog kluba dobili su dobre vijesti uoči nastavka sezone.

Naime, Rokas Pukštas (21) vratio se treninzima momčadi. Amerikanac je u prvom dijelu sezone bio ponajbolji igrač Hajduka, a onda se ozlijedio na treningu 28. studenog zbog čega nije nastupio u posljednje četiri utakmice HNL-a. Propustio je i četiri pripremne utakmice Hajduka uoči nastavka prvenstva.

Ove je sezone Pukštas odigrao 17 utakmica i zabio četiri gola, uz jednu asistenciju. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na pet milijuna eura, a u Hajduku je vezan ugovorom do ljeta 2027.

Polivalentni veznjak nada se i nastupu na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom SAD-a.