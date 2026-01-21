Obavijesti

DOBRA VIJEST ZA 'BILE'

Ponajbolji igrač Hajduka vratio se momčadskim treninzima!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ove je sezone Pukštas odigrao 17 utakmica i zabio četiri gola, uz jednu asistenciju. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na pet milijuna eura, a u Hajduku je vezan ugovorom do ljeta 2027.

Admiral

Hajduk će nastaviti s HNL izazovima 25. siječnja protiv Istre 1961 na Poljudu, a navijači splitskog kluba dobili su dobre vijesti uoči nastavka sezone. 

Naime, Rokas Pukštas (21) vratio se treninzima momčadi. Amerikanac je u prvom dijelu sezone bio ponajbolji igrač Hajduka, a onda se ozlijedio na treningu 28. studenog zbog čega nije nastupio u posljednje četiri utakmice HNL-a. Propustio je i četiri pripremne utakmice Hajduka uoči nastavka prvenstva. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Polivalentni veznjak nada se i nastupu na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom SAD-a. 

