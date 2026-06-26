Ponavlja se stara priča na Savi: Mladost osvaja titulu pa slijedi - raspust! Odlaze najbolji igrači...

U Zagrebu se opet igra najbolji vaterpolo u državi. Prošlo je pet godina otkako su u Mladosti mogli izgovorili tu rečenicu, a i te 2021. nitko nije ni vjerovao da će je na kraju izgovoriti jer je u finalnoj seriji Mladost izgubila prve dvije utakmice protiv Juga, a još u trećoj putovala u Dubrovnik... Pet godina kasnije mladostaši nisu prolazili takav put prema trofeju, s dominantnih +16 u tri utakmice prekinuli su dominaciju splitskog Jadrana.