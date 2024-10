Ponoćna bomba Marce: Modrić želi ostati u Realu još godinu dana i odvesti Hrvatsku na SP!

Luka Modrić (39) i dalje igra nogomet na najvećoj mogućoj razini u godinama kada su njegovi rivali već završili karijeru ili igraju na egzotičnim destinacijama daleko od Europe. Kapetan hrvatske reprezentacije trenutno se nalazi s "vatrenima" u Maksimiru i priprema se za utakmicu sa Škotskom, koja je na rasporedu u subotu u 18 sati.

Modrićeve jurilice kroz godine: Jednom birao kao i kum Kovačić, a posebno voli terence

Bit će mu to 181. nastup u kockastom dresu, a mnogi smatraju da bi mu Liga nacija mogla biti posljednje natjecanje u kojem će zaigrati za reprezentaciju. No, kako doznaje Radio Marca u objavi u srijedu kasno navečer, Modrić ima druge planove. Naime, kapetan želi produžiti ugovor s Realom do 2026. godine kako bi bio spreman za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Sljedeće sezone napunit će 40 godina, a tijekom Svjetskog prvenstva približit će se 41. godini. Ako zaista nastupi na mundijalu, ući će među pet najstarijih igrača koji su ikada igrali na tom natjecanju. Ipak, bit će daleko od prvog mjesta, koje drži egipatski vratar Essam El-Hadary.

- I dalje sam tu, motiviran jednako kao i prije. Kao i uvijek, najveći mi je ponos igrati za Hrvatsku. Mislim da mogu pomoći i tu sam za bilo što. Svjetsko prvenstvo 2026. godine je daleko, ne znam što će se sve do tada dogoditi. Ne želim ništa planirati, makar ne znam koliko je to za mene realno iz sadašnje perspektive. U ovom trenutku cilj mi je što bolje odraditi Ligu nacija i nastaviti slušati svoje tijelo - rekao je Modrić posljednji put kad je komentirao moguće umirovljenje.

Iako mu je minutaža u posljednje dvije godine nešto smanjena, Modrić je i dalje jedan od najvažnijih igrača momčadi i pravi primjer talentiranom veznom redu "kraljeva", stoga ne bi bilo iznenađujuće da mu klub kao i ovog ljeta produži ugovor na još jednu godinu.