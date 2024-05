Ponovno se susreću: Swiatek i Sabaljenka u finalu Rima

Dvije vodeće tenisačice svijeta Poljakinja Iga Swiatek i Bjeloruskinja Arina Sabalenka izborile su plasman u finale zemljanog WTA Masters 1000 turnira u Rimu Prva igračica svijeta Poljakinja Swiatek je u polufinalu pobijedila Amerikanku Coco Gauff sa 6-4, 6-3, dok je druga igračica svijeta Bjeloruskinja Sabalenka bila bolja od Amerikanke Danielle Collins sa 7-5, 6-2.

Swiatek i Sabalenka su igrale deset puta međusobno, a Poljakinja vodi sa 7-3 u pobjedama. Ove godine su već igrale u finalu Madrida, a Swiatek je slavila sa 2-1 u setovima.

Za Swiatek će to biti 25. finale u karijeri, a do sada je osvojila 20 turnira, pri čemu je već dva puta slavila u Rimu (2021, 2022). S druge strane Sabalenka je do sada nastupila u 27 finala, osvojivši 14 turnira.