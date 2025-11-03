Popović uoči povratka nakon duge pauze: Vjerujem da ću do Olimpijskih igara uloviti formu!

U ponedjeljak je u zagrebačkom Westinu održana konferencija za javnost. Povod je bio povratak hrvatske skijašice Leone Popović u Svjetski kup nakon skoro godinu dana pauze. Dok je Zrinka Ljutić skijala za povijest hrvatskog skijanja, put za Leonu, još jednu fantastičnu hrvatsku slalomašicu, bio je nešto drugačiji.

Oporavljala se od operacije koljena, a iza nje su sjajne pripreme. Srećom, dodatnih problema nije imala i osjeća se spremnom za početak sezone u Leviju 15. studenog, kada je na rasporedu prvi slalom sezone.

Foto: Hrvatski skijaški savez

Popović je prvi put stala na skije u svibnju na austrijskom ledenjaku Kaprun. Proljetne, ljetne i jesenke pripreme odradila je europskim ledenjacima Les deux Alpes, Saas Fee i Zermatt te austrijski Hintertux. Dodajmo kako Leona u sezonu ulazi i s novim sponzorom na kacigi.

- To je za mene jako važno, pogotovo nakon oporavka od ozljede. Moja sezona kreće slalomom u Leviju. Pripreme su za mene ove godine bile malo drugačije, ali sve je prošlo prema planu dosta uspješno, zadovoljni smo i ulazim polako u solidnu formu - samouvjereno je izjavila Leona i istaknula...

- Sezona je duga, u drugom dijelu su i Olimpijske igre i vjerujem da ću do tada uloviti formu i da će doći i dobri rezultati. Stvarno se sada osjećam odlično, ozljedu smo sanirali i jedva čekam početak sezone! - rekla je.

Foto: Hrvatski skijaški savez

Predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza, Miho Glavić, sretan je što je reprezentacija "snažnija" za Leonu.

- Drago mi je da se Leona uspješno oporavila od ozljede, radila je, kao i njezina cijela ekipa vrlo marljivo, uporno i jako motivirano te spremna i zdrava dočekuje početak nove sezone - rekao je.

Foto: Hrvatski skijaški savez

Natjecateljska sezona 2022./23. bila je najbolja u Leoninoj karijeri. Završila je šesta u poretku slalomašica s 349 bodova, a sezonu je okrunila i prvim postoljem karijere u Soldeu. Sjajnu formu prenijela je u sljedeću sezonu u Levi, gdje je završila druga.

Međutim, nekoliko tjedana kasnije imala je težak sudar u Kranjskoj Gori, gdje je "lakše" ozlijedila koljeno, ali kao da je ta ozljeda otvorila Pandorinu kutiju po pitanju njezinog zdravlja. Zbog problema se odlučila za operativni zahvat, ali sve je to sad iza Popović.

