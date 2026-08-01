Popularni influencer ne planira stati! Joshua ga je resetirao, ali on želi u MMA i borbu s Diazom

Jake Paul, kontroverzna internetska zvijezda koja je postala profesionalni boksač, ponovno je uzdrmao svijet borilačkih sportova najavom prelaska u mješovite borilačke vještine (MMA). Potpisivanjem višegodišnjeg ugovora s organizacijom Professional Fighters League (PFL), Paul ne samo da planira ući u kavez, već i preuzeti aktivnu ulogu u preoblikovanju industrije kojom dugo dominira UFC. Ovaj potez nije samo sportski izazov, već i strateški poslovni pothvat koji bi mogao imati dalekosežne posljedice.

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Ambiciozan ugovor i nova divizija

Partnerstvo između Paula i PFL-a daleko je od standardnog ugovora za borca. Njihov dogovor temelj je za stvaranje potpuno nove divizije pod nazivom "Pay-per-view Super Fight Division", koja će funkcionirati odvojeno od redovne sezone i turnirskog formata PFL-a. Ključna stavka ovog modela jest podjela prihoda, prema kojoj će borci u ovoj diviziji zarađivati čak 50 posto od prodaje PPV prijenosa. Riječ je o revolucionarnom pomaku u sportu gdje borci često dobivaju znatno manji udio.

- Dokazao sam se u boksačkom ringu i izvan njega, a sada ću to isto učiniti i u MMA-u. Ne postoji granica pozitivnom utjecaju koji mogu ostvariti u ovom sportu. Planiram ući u PFL-ov SmartCage i još jednom pokazati svijetu da je sve moguće uz naporan rad i predanost, izjavio je Paul.

Foto: JORDAN TOVIN/REUTERS

Osim uloge borca, Paul je imenovan "šefom za zagovaranje boraca", što podrazumijeva promoviranje PFL-ovih sportaša i pomoć pri regrutiranju novih talenata. Zajedno sa svojim poslovnim partnerom Nakisom Bidarianom, postao je i manjinski vlasnik PFL-a, čime je njegov angažman postao znatno dublji od samog natjecanja.

Put od YouTubera do profesionalnog borca

Prije ulaska u borilačke vode, Jake Paul izgradio je golemu popularnost na društvenim mrežama, s desecima milijuna pratitelja na Instagramu i Twitteru. U profesionalni boks ušao je 2020. godine, isprva kao svojevrsna atrakcija, no s vremenom je pokazao ozbiljnost i napredak.

Foto: JC Ruiz/PRESS ASSOCIATION

Njegov boksački omjer uključuje šest pobjeda i dva poraza, a najzvučnije trijumfe ostvario je protiv bivših MMA prvaka poput Bena Askrena, Tyrona Woodleya (dva puta) i legendarnog Andersona Silve. Iako su ti protivnici bili u poznim fazama svojih karijera, posjedovali su neusporedivo više borilačkog iskustva. Svoj prvi poraz doživio je od Tommyja Furyja, a posljednji od bivšeg prvaka teške kategorije Anthonyja Joshue.

Foto: JC Ruiz/PRESS ASSOCIATION

Meta je Nate Diaz, a plan je dugoročan

Od samog početka, Paul je kao svog idealnog protivnika za MMA debi istaknuo Natea Diaza, bivšu UFC zvijezdu i jednog od najpopularnijih boraca svoje generacije. Njihovo rivalstvo već je imalo uvertiru u boksačkom ringu u kolovozu 2023. godine, kada je Paul u Dallasu slavio jednoglasnom odlukom sudaca nakon deset iscrpljujućih rundi. Iako je Paul dominirao i u petoj rundi poslao Diaza na pod, Diaz je pokazao nevjerojatnu izdržljivost.

​- On je čvrst, stvarno čvrst. Po tome je i poznat - izjavio je Paul nakon meča.

Nakon boksačkog okršaja, Paul i PFL su Diazu javno ponudili 10 milijuna dolara za MMA revanš, no Diazov tim je poručio da bi cijena morala biti viša. Donn Davis, suosnivač PFL-a, istaknuo je da će Paulov prijelaz u MMA biti ozbiljan pothvat.

​- Jake zna da još nije spreman, ali je počeo trenirati. Mislim da će za otprilike godinu dana od sada, početkom 2024., imati svog prvog protivnika - rekao je Davis u vrijeme potpisivanja ugovora, no ti su se planovi u međuvremenu promijenili.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Spajanje koje mijenja borilačku scenu

Najveći korak u realizaciji Paulove vizije dogodio se spajanjem njegove promocijske kuće, Most Valuable Promotions (MVP), s PFL-om. Ovim potezom stvorena je jedinstvena borilačka kompanija koja pod jednim krovom objedinjuje i boks i MMA, s ciljem da postane izravan konkurent UFC-u. MVP je već pokazao svoju snagu organizacijom iznimno uspješnih događaja, uključujući i svoj MMA prvijenac koji je privukao preko 12 milijuna gledatelja na Netflixu.

"Od pokretanja MVP-a, naš je cilj uvijek bio veći od izgradnje boksačke promocije. Cilj je bio izgraditi budućnost borilačkih sportova", izjavio je suosnivač MVP-a Nakisa Bidarian. Zbog nedavnog poraza od Joshue i operacija slomljene čeljusti, Paulov debi je odgođen. Sada najavljuje povratak boksu kasnije ove godine, dok svoj dugoočekivani ulazak u MMA kavez planira za 2027. godinu, a Nate Diaz i dalje ostaje na vrhu popisa željenih protivnika.

*uz korištenje AI-ja