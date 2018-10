Poput akcijskog junaka! Pucao penal i izveo salto unatrag...

Tijekom svih godina viđali smo svakakve penale od legendarne panenke koju je izumio Čeh Antonin Panenka pa do nevjerojatnih penala s petom. No, penal koji je izveo jedan Rus sigurno će uči u povijest kao najluđe izvedeni penal, na majstorski način kako izvode akcijski junaci...

Za Norika Avdalyana (22) do danas niste sigurno čuli, no poslije ovoga će sigurno biti upamćen. Na utakmici druge momčadi Rubina Kazana Avdalyan izveo je nešto nemoguće. Pri rezultat 1-0 za njegovu momčad dosuđen je penal. Avdalyan je uzeo loptu u svoje ruke i svi su mislili da će to biti rutinski izvedeni penal. No, on je izveo penal napravivši salto unatrag i efektno pogodio!

Nevjerojatnim penalom pohvalio se njegov klub na društvenim mrežama, a lako bi mogao ući i u uži krug kandidata za nagradu Puškaš kojom se nagrađuje najbolji gol...