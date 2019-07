Poraz košarkaša: Imali +10 pa u zadnjoj četvrtini sve prosuli...

U trećem nastupu na Ljetnoj NBA ligi hrvatska košarkaška reprezentacija je u Las Vegasu upisala i treći poraz.

Nakon što su u prva dva kola izgubili od Detroit Pistonsa (80-96) i Brooklyn Netsa (58-74), odabranici izbornika Veljka Mršića su u trećem nastupu poraženi i od Oklahoma City Thundera sa 76-84.

Bila je to do sada najbolja predstava hrvatskih košarkaša u Las Vegasu, posebice u prve tri četvrtine. Nažalost, nisu izdržali do kraja pa je Oklahoma u zadnjoj dionici nadoknadila 10 koševa zaostatka i ostvarila pobjedu.

Hrvatska je dobro ušla u susret i nakon prvih 10 minuta vodili smo 27-25. Thunder je uzvratio u drugoj četvrtini pa se na odmor otišlo rezultatom 48-45 za NBA sastav. U trećem periodu vidjeli smo najbolju igru hrvatske reprezentacije koja je taj dio utakmice dobila sa 13 koševa razlike (24-11). Hrvatska je tako u posljednjih 10 minuta ušla s vodstvom 69-59. No uslijedio je veliki preokret. Oklahoma je posljednju četvrtinu dobila rezultatom 25-7 za konačnih 84-76.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Marjan Čakarun sa 13 koševa, Pavle Marčinković i Marin Marić po 12 koševa, dok je Željko Šakić ubacio 11 koševa uz sedam skokova.

U pobjedničkim redovima najefikasniji su bili Kevin Hervey sa 13, Khadeen Carrington sa 12, te Hamidou Diallo i Donte Grantham sa po 11 koševa.

Hrvatsku već u srijedu očekuje utakmica protiv Dallas Mavericksa, a 12. ili 13. srpnja i posljednja utakmica, ovisno o rezultatu.

Petnaesta po redu NBA Ljetna liga održava se od 5. do 15. srpnja na kampusu Sveučilišta u Nevadi, u Las Vegasu.

Liga će trajati jedanaest dana, sudjeluje 30 NBA klubova, te reprezentacije Kine i Hrvatske, a igrat će se ukupno 83 utakmice.

Najboljih osam ekipa će nastaviti natjecanje u fazi na ispadanje, a finale je 15. srpnja. Prošle su godine slavili Portland Trail Blazersi protiv LA Lakersa. (jć)