ZARADIO ČETIRI ŠAVA

Porto slavi Prpića! Napadač Zvezde ga raskrvario laktom, on odigrao fenomenalnu utakmicu

Bivši igrač Hajduka prvi put je krenuo od prve minute i oduševio. Odigrao je sjajno protiv Zvezde, cijelu utakmicu borio se s Arnautovićem pa i zaradio četiri šava

Porto je u dramatičnoj utakmici pobijedio Crvenu zvezdu (2-1) u drugom kolu Europske lige, a fenomenalnu utakmicu odigrao je bivši igrač Hajduka Dominik Prpić (21).

Hrvatski stoper proteklog je ljeta došao u portugalskog velikana u transferu vrijednom 4,5 milijuna eura, a u svojoj prvoj utakmici od prve minute oduševio je trenera Francesca Fariola i navijače Porta.

Vodio je tešku bitku s centarforom Zvezde Markom Arnautovićem koji ga je u prvom poluvremenu raskrvario laktom! Bili su u duelu, Arnautović se pokušao izboriti za poziciju pa laktom udario Prpića i napravio mu posjekotinu ispod oka. 

Krv mu je oblila lice, liječnici su mu sanirali ranu s četiri šava, a poprilično nevjerojatno je da je kontroverzni Arnautović prošao nekažnjeno. I nije to bila jedina situacija u kojoj su frcale iskre, gotovo cijelu utakmicu njihovi dueli bili su na rubu sukoba, a bivši igrač Hajduka ponio se hrabro, neustrašivo i pokazao koliko je napredovao. Nije se libio suprotstaviti mu se, a potpuno ga je odsjekao od ostatka momčadi. 

Osvojio je osam od 12 duela, Imao 90 posto točnih dodavanja, poslao uspješno dvije od četiri duge lopte, a niti jednom nije predriblan. 

- Dominik Prpić, jedan od nas identitet zmaja, žrtva, borba, momčad na prvom mjestu – kako ne voljeti ovog momka. Kvalitetu mu nitko ne može oduzeti, s loptom u nogama daje ekipi drugu dimenziju igre. Ako mu je sadašnjost blistava, budućnost će biti sigurna - hvale ga navijači na društvenim mrežama. 

Porto je dominirao cijelu utakmicu, ali morao se poprilično namučiti da dođe do tri boda. William Gomes zabio je u osmoj minuti za 1-0, Kostov je izjednačio u 32. minuti i gledali smo egal sve do 89. minute. Srpski prvak imao je bod u rukama, no ražalostio ih je Mora koji je zabio za pobjedu portugalskog velikana koji je došao do druge pobjede u Europskoj ligi. 

Prpiću je ovo bio peti nastup za Porto, prvi put je krenuo od prve minute i odigrao svih 90 minuta, ali nakon ovakve sjajne predstave, uskoro bi mogao dobiti još veću minutažu.

