Portugal suspendirao Ronalda!

Portugalski nogometni savez službeno je obznanio pokretanje disciplinskog postupka protiv 41-godišnjeg reprezentativca Cristiana Ronalda koji je suspendiran do odluke o konačnoj kazni.

Portugalski nogometni savez pokrenuo je postupak nakon što je legendarni nogometaš svojevoljno napustio krug reprezentacije tijekom nedavnih utakmica Lige nacija. Između dvoboja protiv Norveške i Danske Cristiano Ronaldo je napustio momčad zbog svađe s izbornikom Jorgeom Jesusom.

Foto: Liselotte Sabroe

Ranije ovog tjedna Cristiano Ronaldo se zbog svog poteza ispričao portugalskim navijačima, ali nije i izborniku kojeg je optužio da nije ispunio svoja obećanja. Dodao je da će prihvatiti svaku kaznu koju mu izrekne savez.

Protiv Norveške se Cristiano Ronaldo drugo zagrijavao, ali nije ušao u igru tijekom drugog poluvremena nakon čega je od izbornika saznao da na njega ne računa za gostovanje kod Danske. Cristiano Ronaldo je rekorder Portugala po broju nastupa, ima ih 234 te po broju golova u nacionalnom dresu, dao ih je 136 u karijeri.