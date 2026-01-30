Obavijesti

MARTIM COSTA JUNAK

Portugal u zadnjoj sekundi zabio za slavlje protiv Švedske!

Piše Petar Božičević,
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Upravo je Martim Costa s devet golova najbolji strijelac utakmice, dok je Sandell kod Švedske zabio osam golova, a sedam je za Portugal dodao Francisco Costa

Portugal je pobijedio Švedsku 36-35 i osvojio peto mjesto na Europskom rukometnom prvenstvu. Gol za pobjedu Portugala zabio je Martim Costa u posljednjoj sekundi utakmice!

Imala je Švedska sve u svojim rukama i u 57. minuti imala prednost 34-32, ali Martim Costa s tri gola i Francisco Costa s jednim donijeli su pobjedu Portugalu. 

