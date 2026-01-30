Upravo je Martim Costa s devet golova najbolji strijelac utakmice, dok je Sandell kod Švedske zabio osam golova, a sedam je za Portugal dodao Francisco Costa
MARTIM COSTA JUNAK
Portugal u zadnjoj sekundi zabio za slavlje protiv Švedske!
Čitanje članka: < 1 min
Portugal je pobijedio Švedsku 36-35 i osvojio peto mjesto na Europskom rukometnom prvenstvu. Gol za pobjedu Portugala zabio je Martim Costa u posljednjoj sekundi utakmice!
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Imala je Švedska sve u svojim rukama i u 57. minuti imala prednost 34-32, ali Martim Costa s tri gola i Francisco Costa s jednim donijeli su pobjedu Portugalu.
Upravo je Martim Costa s devet golova najbolji strijelac utakmice, dok je Sandell kod Švedske zabio osam golova, a sedam je za Portugal dodao Francisco Costa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku