Portugal uručio otkaz Santosu

Fernando Santos (68) više nije izbornik Portugala, potvrdio je tamošnji nogometni savez.

Portugalci su ispali od Maroka u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru, no to teško moglo nazvati podbačajem s obzirom na činjenicu da je to tek treći put da su Portugalci prošli među najboljih osam u osam nastupa.

Fernando Santos u osam godina mandata ostvario je najveće uspjehe kao izbornik Portugala, osvojio je Euro 2016. u Francuskoj, na Kupu konfederacija bio je brončani godinu dana poslije, a 2019. trijumfirao u Ligi nacija.

Foto: NordPhoto/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

"Shvatili smo da je ovo dobar trenutak da započnemo novi ciklus. Bila je čast imati takvog trenera i čovjeka za šefa reprezentacije", kaže portugalski savez u priopćenju.

Cristiana Ronalda, najveću zvijezdu reprezentacije, ostavio je Santos na klupi u početnoj postavi obje utakmice u nokaut-fazi, pobjedi nad Švicarskom i porazu od Maroka, a nogometaševa zaručnica Georgina Rodríguez javno ga je zbog toga prozvala. U međuvremenu, on u Realovu trening kampu u Valdebebasu individualno trenira i traži novi klupski angažman nakon što je Manchester United raskinuo s njim.

Najčitaniji članci