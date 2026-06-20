Dalot stao u obranu Ronalda: On se dobro nosi s kritikama. Nitko ne osvaja SP bez patnje

Reprezentativci Portugala nisu se proslavili na otvaranju Svjetskog prvenstva. Remizirali su protiv DR Konga (1-1), a kiks Portugalaca izazvao je puno kritika na društvenim mrežama i otvorio pitanje oko atmosfere u reprezentaciji.

Najviše se raspravljalo o Cristianu Ronaldu koji je bio praktički nevidljiv u prvoj utakmici te propustio nekoliko šansi za vodstvo i moguću pobjedu Portugala. Na konferenciji za medije bio je Ronaldov suigrač Diogo Dalot koji je rekao kako su svi ujedinjeni.

Foto: Marco Bello

- Poruka je jasna: ujedinjeni smo i snažni - kratko je komentirao stanje u momčadi.

Portugalci su svjesni da nisu otvorili prvenstvo na način na koji su željeli. Raspravu na društvenim mrežama pokrenula je izjava jedinog portugalskog strijelca Joãa Nevesa o Ronaldovoj ulozi u reprezentaciji. Neves je naglasio kako je Ronaldo 'još jedan igrač koji pomaže momčadi, nije drukčiji od ostalih' što je dio navijača shvatilo kao nedovoljno poštovanja prema legendi. Neki pratitelji počeli su čak slati poruke Nevesovoj djevojci Madaleni Aragão.

João Neves has come under criticism for his comments about Cristiano Ronaldo, with his latest Instagram post receiving over 400k comments 🤯🇵🇹



🗣️ 'We know what Cristiano has done for us, for our national team, and for the world of football'



'But at this moment, he and we know… pic.twitter.com/UOJeFScIX5 — OneFootball (@OneFootball) June 20, 2026

- Već prvog dana, čak i dok su obitelji bile s nama, razgovarali smo o tome prije Svjetskog prvenstva. Gotovo smo podrazumijevali da će se nešto ovakvo dogoditi. Kada imate ovakvu momčad i ovakvu razinu očekivanja, morate biti spremni na drukčiji put od uobičajenog. Kritika će uvijek biti, ali naša je poruka jasna: milijuni ljudi žele pobjedu Portugala, dok ima i onih koji ne žele naš uspjeh - rekao je Dalot koji je svjestan da se Svjetsko prvenstvo ne osvaja jednostavno.

- Nitko ne osvaja Mundijal bez patnje. Znali smo da ćemo prolaziti kroz kritike i poteškoće. Pozitivno je to što se dogodilo rano, sada smo se s time suočili i moramo ići dalje - izjavio je.

Dotaknuo se i Ronaldove igre te stao u njegovu obranu.

- Svi znaju koliko se Cristiano dobro nosi s kritikama. Više od 20 godina igra za reprezentaciju. Ono što daje ovoj skupini su samopouzdanje i poruka da je kritika dio igre - zaključio je.

Portugalce za tri dana čeka novi dvoboj protiv Uzbekistana, a utakmica je na rasporedu 23. lipnja u 19 sati.