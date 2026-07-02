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ZVIJEZDA PORTUGALA

Vitinha: Nadam se da će Modrić danas biti tužniji od mene

Piše HINA,
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Vitinha: Nadam se da će Modrić danas biti tužniji od mene
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Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Hrvatska ima odličan vezni red, snažne igrače, ali mi kao momčad moramo se kolektivno poboljšati. Iduća utakmica je odlučujuća, ona nas vodi još bliže našem cilju, poručio je Vitinha

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Luka Modrić (40) je odličan igrač, sjajan primjer. Igrao sam protiv njega, razmijenili smo i dresove. On je super osoba, kazao je 26-godišnji portugalski veznjak Vitinha (26) na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg ogleda u Torontu.

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- Ne bih komentirao o našim sličnostima, čast mi je igrati protiv njega. Nadam se da će danas biti tužniji od mene - kazao je veznjak PSG-a.

Za Cristiana Ronalda ili za Luku Modrića danas će biti posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima.

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- Jedan i drugi su primjeri, puno više poznajem Cristiana, zadovoljstvo mi je igrati s njim. Osjećam ponos što mogu igrati uz njega. Obojica su odlični igrač i odlični ljudi - istaknuo je.

FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal
Foto: Paul Childs/REUTERS

Osvrnuo se i na idućeg suparnika, Hrvatsku.

- Hrvatska ima odličan vezni red, snažne igrače, ali mi kao momčad moramo se kolektivno poboljšati. Iduća utakmica je odlučujuća, ona nas vodi još bliže našem cilju. Kada ste na turniru, svi imamo isti cilj. Imamo kvalitetu, moramo se fokusirati na dinamiku igre, sada više nema prostora za pogreške - rekao je veznjak PSG-a, dodavši...

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- Moramo gledati sadašnjost, znamo da nas očekuje jako teška utakmica. Razmišljamo samo o tome, ne razmišljamo o drugim momčadima, fokusirani samo samo na Hrvatsku.

Vitinha razumije kritike

Portugalski mediji i navijači kritizirali su reprezentacije zbog igara u skupini.

- Razumijem rezerve naših navijača i portugalskog naroda. Spremni smo na kritike. Na terenu želimo odigrati sve od sebe, tražimo vašu podršku do kraja - poručio je.

Dodao je kako žele pobjedu za svoj narod, Ronalda, pokojnog Dioga Jotu...

- Imamo veliku motivaciju, ne samo na idućoj utakmici već na svima. Želimo pobjedu za našu zemlju, za naše obitelji i za Diega. Sve ćemo učiniti kako bi ostvarili pobjedu.

(SP)CANADA-TORONTO-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-PRESS CONFERENCE-PORTUGAL
Foto: Zou Zheng/XINHUA

U Torontu je velika portugalska kolonija i sasvim sigurno Vitinha i društvo imat će na stadionu veliku podršku.

 Veliko je zadovoljstvo vidjeti toliko Portugalaca ovdje, naša zajednica je jaka, mi uživamo u svakom trenutku. Nevjerojatna je razina podrške navijača u Kanadi, ne znam koliko je godina prošlo od zadnje portugalske utakmice u Kanadi - zaključio je.

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