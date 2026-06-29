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Portugalci se naklonili Modriću: 'S 40 godina pokazuje klasu'

Piše Ivan Tomašković,
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Portugalci se naklonili Modriću: 'S 40 godina pokazuje klasu'
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

portugalski A Bola sastavio je svoju najbolju momčad prvog kruga, koji su po njima najbolji igrači u dosadašnjem dijelu turnira

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Svi s nestrpljenjem čekaju susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u kojem se u petak po srednjoeuropskom vremenu u 1 sat sastaju Hrvatska i Portugal. Inače, portugalski A Bola sastavio je svoju najbolju momčad prvog kruga, koji su po njima najbolji igrači u dosadašnjem dijelu turnira. 

Na gol su stavili Eloyja Rooma, vratara Curaçaa, koji je s 15 upisanih obrana protiv Ekvadora srušio rekord svjetskih prvenstava. Ispred njega u obrani s desna na lijevo Marokanac Achraf Hakimi, Nizozemac Jan Paul van Hecke, Diney Borges (Zelenordski otoci) i Španjolac Marc Cucurella

Na poziciji zadnjeg veznog je Luka Modrić, hrvatski kapetan. 

- Na svom posljednjem Svjetskom prvenstvu, Modrić s 40 godina pokazuje klasu zbog koje će biti upamćen kao jedan od velikih majstora 21. stoljeća - napisali su u opisu. Uz Modrića u veznom redu su Pape Gueye iz Senegala i Leandro Trossard iz Belgije, a u napadu trojac Lionel Messi, Kylian Mbappé i Vinícius Júnior.

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