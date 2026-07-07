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ROBERTO MARTINEZ

Portugalski izbornik: Igrali smo protiv momčadi koja je favorit. Zaslužili smo da budu produžeci

Piše Issa Kralj,
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Portugalski izbornik: Igrali smo protiv momčadi koja je favorit. Zaslužili smo da budu produžeci
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Foto: Kai Pfaffenbach
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Nakon poraza, Martinez nije mogao zaobići pitanja o tome što ga čeka u budućnosti na klupi portugalske reprezentacije, na što je odgovorio - Poslije ćemo o tome

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Portugalska reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala poražena od Španjolske 0-1. Jedini gol za aktualne europske prvake dao je Mikel Merino u 91. minuti susreta i tako srušio portugalske snove o plasmanu u četvrtfinale. Portugalski izbornik Roberto Martinez napravio je neke neshvatljive poteze te ponovno ostavio Gonçala Ramosa na klupi, dok se igra reprezentacije i dalje vrtjela oko Cristiana Ronalda.

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Foto: Kai Pfaffenbach

Martinez je nakon utakmice komentirao poraz te naglasio kako su njegovi igrači igrali srcem. 

- Poruka je da možemo biti jako ponosni. Igrači su igrali srcem. Mislim da je ovo bila naša najbolja utakmica na Svjetskom prvenstvu. Lopta je pogodila gredu, nije ušla, i to je razlika u vrlo izjednačenoj utakmici. Igrači su zaslužili produžetke. Ali ponosan sam. Nogomet je takav i moramo to prihvatiti. 

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Foto: Hannah McKay
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Naglasio je kako su Španjolci bili favoriti u dvoboju osmine finala, a smatra kako je mogla drukčije završiti. 

- Vrlo smo dobro branili i imali smo jako dobru agresivnost bez lopte. Igrali smo protiv momčadi koja je favorit i gledali smo joj oči u oči. Trebalo nam je još malo sreće u situacijama u zadnjoj trećini kako bismo iskoristili prilike. Ali, općenito, to je bila utakmica koja je mogla otići na bilo koju stranu. Vrlo izjednačena utakmica, kao što je bila i finalna utakmica Lige nacija. Zaslužili smo produžetke - izjavio je. 

Nakon poraza, Martinez nije mogao zaobići pitanja o tome što ga čeka u budućnosti na klupi portugalske reprezentacije, a na pitanje je kratko odgovorio:

- Poslije ćemo o tome - rekao je za RTP. 

Portugalski mediji već su počeli pisati o mogućem Martinezovom nasljedniku, a najviše se ističe ime Jorgea Jesusa koji je vodio Al Nassra.

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