Španjolci euforični: Sjajni Mikel Merino i kraj Ronaldovog sna

Pogodak Mikela Merina u 91. minuti iberskog derbija lansirao je Španjolsku u četvrtfinale SP-a, ali je jednako važna tema postao i tužan oproštaj Cristiana Ronalda sa svjetskih prvenstava.

Vodeći sportski španjolski dnevnici posvetili su svoje naslovnice velikoj pobjedi. 'Marca' je izašla s kreativnim naslovom 'El Bicho es Mikel Merino!' ('Zvijer je Mikel Merino!'), poigravajući se s Ronaldovim nadimkom i slaveći veznjaka Arsenala kao heroja.

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Utakmicu su opisali kao izuzetno napetu i taktički zahtjevnu, s malo pravih prilika, što je pobjedu učinilo još slađom. Mnogi su istaknuli kako je Španjolska pokazala strpljenje i zrelost, čekajući svoju priliku.

Posebno su pohvalili odluke izbornika Luisa de la Fuentea, čiji su džokeri s klupe, Ferran Torres i strijelac Merino, složili pobjedničku akciju. Time je osiguran Španjolskoj prvi plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva još od trijumfa 2010. godine.

Kraj jedne ere

Jednako kao i slavlje vlastite momčadi, mediji su veliku pažnju posvetili Cristianu Ronaldu. 'Sport', baziran u Barceloni, bio je izravan s naslovom 'Španjolska šalje Cristiana Ronalda na ulicu', dok su drugi portali prenijeli slike uplakanog 41-godišnjeg kapetana kako u suzama napušta teren.

Analize su se usredotočile na njegovu blijedu izvedbu; bio je gotovo nevidljiv, sa samo dvanaest dodira s loptom u prvom poluvremenu i vidljivim frustracijama prema suigračima. Iako je postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na šest različitih svjetskih prvenstava, njegov je doprinos bio minimalan.

Mediji su zaključili da je ovo bio tužan i tih oproštaj za jednog od najvećih nogometaša, čija je reprezentativna priča na svjetskim prvenstvima završila bolnim porazom od najvećih rivala.

Neprobojna obrana kao temelj

Posebne pohvale upućene su obrambenoj čvrstini momčadi Luisa de la Fuentea. Katalonski 'Mundo Deportivo' i drugi mediji istaknuli su nevjerojatan podatak da Španjolska na cijelom turniru još nije primila pogodak, postavši prva momčad u povijesti Svjetskih prvenstava sa šest uzastopnih utakmica bez primljenog gola.

Foto: Kai Pfaffenbach

Golman Unai Simón, koji je oborio rekord Waltera Zenge po minutama bez primljenog pogotka, ključni je čovjek obrane. Njegove obrane Ronaldovih pokušaja, kao i sigurna igra stoperskog para Cubarsí i Laporte te neumorni Rodri ispred njih, stvorili su neprobojni zid.

Najopasniji trenutak za Španjolce dogodio se kada je Nuno Mendes nakon kornera pogodio prečku, no i to je bila rijetka situacija u kojoj je Portugal ozbiljnije zaprijetio. Upravo je ta čvrstina postala zaštitni znak 'la roje' i glavni razlog vjere u konačni uspjeh.