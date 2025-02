Portugalski wunderkind već trenira s Dinamom! Porto se žalio Fifi, čeka se odluka...

Dinamo je s Danijem Olmom napravio jedan od najvećih poslova u povijesti kluba. Doveli su ga kao 15-godišnjaka, izbrusili njegov talent i lansirali ga u orbitu, a sebi priskrbili milijune. Osvojio je Europsko prvenstvo, postao jedan od najboljih europskih nogometaša i na koncu se vratio u Barcelonu. Htjeli su 'modri' stvoriti novog Olma, imali su pokušaja s talentiranim mladićima iz inozemstva, ali nitko od njih nije uspio zakoračiti njegovim stopama. Dinamo je zbog razvoja mladih igrača uvijek poželjna destinacija, a sada je na Maksimiru osvanuo još jedan izvanserijski talent!

Cardoso Varela (16) jedan je od najvećih talenata portugalskog nogometa. On je u lipnju prošle godine napustio Porto nakon isteka ugovora i otišao u Dinamo iz Odranskog Obreža koji se natječe u četvrtoj hrvatskoj ligi. Ima i poveznicu s Olmom, menadžer mu je Andy Bara. Dinamo, hrvatski prvak, brzo ga je uočio i odlučio dovesti, ali još ga ne može registrirati jer se Porto žalio Fifi. Smatraju kako je otišao u čudnim okolnostima, da su ga roditelji i menadžeri 'oteli i odveli u Hrvatsku', da oni imaju pravo na njega i žele osporiti njegovu registraciju za bilo koji drugi klub. U Maksimiru tvrde kako su napravili sve po propisima i vjeruju kako će uskoro potpisati ugovor s Varelom jer je on slobodan igrač, a on je odlučio doći na Maksimir unatoč tome što je postojao interes Manchester Cityja i Barcelone. To što Porto vodi bitke i želi ispraviti svoju grešku, to nije Dinamov problem. Njegov otac zaposlio se u Hrvatskoj, on i njegov sin ne planiraju se vratiti u Portugal.

Foto: Germanijak

A dok čeka registraciju, talentirani Cardoso već trenira s juniorima Dinama. Kako piše Germanijak, koji je i objavio video s treninga, Varela se priključio momčadi koju vodi Kristijan Polovanec, ali kako još papir to ne dopušta, nema pravo nastupa. No, ovo je svakako dokaz kako su 'modri' sve dogovorili s portugalskim wunderkindom i čekaju zeleno svjetlo Fife koja provjerava pozadinu njegovog dolaska u Hrvatsku.

Dinamo je, podsjetimo, nakon što su optužbe Porta isplivale u javnost, objavio svoju stranu priče o Vareli.

Nije se radilo ni o kakvom otimanju, a to je zaključilo i Portugalsko tužiteljstvo, i o čemu Porto naravno šuti jer neprestano truju javnost lažnim informacijama u svezi ovog igrača samo kako bi prikrili vlastitu nesposobnost da potpišu ugovor s najvećim svjetskim talentom u 2009. godištu.

Foto: PROFIMEDIA

Sudeći po dokumentaciji koju Dinamovi pravnici imaju, sve što će Porto eventualno raditi teško može proći jer igrač uopće nema s tim klubom ugovor. Porto je u portugalskoj javnosti ispao nesposoban i posramljen i drugi su im sada krivi, tako i Dinamo, koji ga je uzeo pred Cityjem i Barcom (inače bi bili ti klubovi valjda bili krivi), što je igrač odlučio napustiti njihov klub kada mu je istekao ugovor s Portom.

Istina je da su uvjetovali maloljetnom dječaku od 15 i pol godina da potpiše novi ugovor, u kojem je nametnuta naknada od čak 30 milijuna eura ako igrač bilo kada odluči napustiti Porto. Do tada su ga plaćali 300 eura mjesečno i tražili od njega da plati klubu tri milijuna eura ako ne produži ugovor.

Dinamo, tvrde, nema rizika, roditelji i svi oko Varele shvaćaju da mu je za razvoj ovaj klub najbolji, samo Porto mora shvatiti da su dečka izgubili još ranije, kada nije htio potpisati novi ugovor, a stari mu je istekao.

Varela je tražio registraciju u Obrežje po članku 19.2 a) Fifinog Pravilnika o statusu i transferima igrača, a Dinamo sada traži njegovu registraciju po članku 19.2 b) Pravilnika. Po istom su registrirali u Dinamu nekoliko maloljetnih igrača u posljednje vrijeme, i to bez problema, preko HNS-a.