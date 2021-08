Činilo se da će Hrvatski dragovoljac uspjeti u misiji parkiranja busa pred golom i osvojiti prvi bod u povratničkoj sezoni u HNL, ali Hajduk mu to ipak nije dozvolio.

Stefan Simić u petoj minuti sudačke nadoknade poentirao je za 1-0 i veliko slavlje Splićana kojim su se bodovno izjednačili s vodećim Osijekom uz utakmicu više.

POGLEDAJTE POBJEDNIČKI GOL:

- Završilo je dobro po nas. Bila je jako teška utakmica. Naravno, zaslužili smo pobjedu. Moram reći da su igrači ostavili sve što su imali. Ovakve pobjede momčad čine jačom i ujedinjuje je. Jako sam ponosan na igrače, nikad nismo posumnjali da ćemo pobijediti. Inače posumnjaš kad toliko pritišćeš protivnika i ništa se ne dogodi, ali igrači nisu sumnjali i zato sam ponosan na njih - rekao je trener Hajduka Jens Gustafsson.

Hajduk je uputio 24 udarca prema golu, imao 73 posto posjeda lopte. Zvonimir Šubarić, golman Dragovoljca, briljirao je obranama, ali domaći su svejedno izgubili i šestu u nizu. Stefan Simić zabio je u 95.

- Neke stvari možemo učiniti boljima, možemo biti konkretniji. Ali kad ovako završi, ne zanima me previše kako je izgledalo. Sad idemo u iduću utakmicu, rastemo kao momčad, bit ćemo jači i vjera u momčad vrlo je jaka - rekao je Šveđanin.

Stipe Biuk i Jani Atanasov izašli su na poluvremenu, zamijenili su ih Jan Mlakar i Josip Vuković. Zašto?

- Stipe je dobio udarac, nije bio siguran u sebe i odlučio sam ga izvaditi, nije mogao dalje. Atanasov je igrao dobro, ali znamo da je Vuk jako dobar momčadski igrač. Zato sam ga odlučio uvesti. Ispalo je dobro, nadam se da sa Stipom nije ništa ozbiljno. Razgovarao sam s Atanasovim i rekao sam mu da je igrao dobro - rekao je Gustafsson.

Lovre Kalinić na kraju nije bio ni na klupi iako je krenuo na put. Josip Posavec opet je branio iako je i on imao problema.

- Posavec se jučer probudio s boli u vratu i nije se osjećao dobro. Lovre je rekao da se može žrtvovati za momčad ako bude potrebe. Ali on još nije na 100 posto. Svi znaju njegovu osobnost, da je kapetan, da je onaj u kojega svi vjerujemo. Zato je putovao s nama, jutros je trenirao i nastavit će trenirati da se vrati na 100 posto. Srećom, Posavec je mogao igrati.

Trener Dragovoljca Miroslav Kuljanac zna da je imao šansu napraviti nešto samo bunkeraškim principom, ali na kraju nije uspio.

- Teško je. Teška utakmica za nas, bili smo pod pritiskom. Kad smo mislili da ćemo izvući taj bod koji smo dugo očekivali, nažalost, primili smo. Moram čestitati svojim igračima, dali su sve od sebe, maksimum u ovom trenutku. Mislim da smo pokazali da možemo igrati bolje i sigurnije, da je ono poluvrijeme u Šibeniku ipak bio loš trenutak - kazao je Kuljanac.

Dragovoljac je samo dvaput pucao po golu Hajduka. Zapravo, bila su to samo dva izleta u suparničku polovicu.

- Gledajte, nešto se tu pita i Hajduk. Moram reći da je to odlična momčad puna jakih i kvalitetnih individualaca. Mislim da je ovo bio naš maksimum. Šubarić je bio na razini kao što je bio i u drugoj ligi. Bez dobrog golmana i sportske sreće protiv ovako jakih momčadi teško je izvući bod - objasnio je.

Šest poraza u šest utakmica, kako dalje?

- A ništa, nadamo se boljem. Vidjet ćemo. Sad smo konačno doveli neke igrače, nisu dugo bili u treningu. Imali smo i dvije ozljede, nismo mogli računati na ozlijeđene Rocu i Veljaču, bolesnog Petkovića i to je ostavilo traga. Ali idemo dalje, borit ćemo se dokle ide - zaključio je Kuljanac.

Stefan Simić zabio je pobjednički gol nakon gužve na drugoj stativi. Proslavio je u stilu Kyliana Mbappéa.

- Jako bitna pobjeda, mislim da smo je zaslužili. Cijela momčad vjerovala je u ova tri boda. Trebali smo odlučiti utakmicu i ranije, nismo uspjeli, ali vjerovali smo do kraja i izvukli smo tri boda - rekao je Simić.

Igralo se samo na polovici Dragovoljca, ali lopta nije htjela u gol.

- Golman im je skupio par dobrih obrana, ali vjerovali smo, išli smo po ta tri boda. Zabili smo taj gol i to je to. Četvrta u nizu? Lijepo je to, sad hoćemo kući pobijediti i Rijeku, da imamo i petu - dodao je Hajdukov Čeh.