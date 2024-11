Posebno ruho za 'kralja' Luku: Real izradio dres Modriću nakon veličanstvenog jubileja...

Luka Modrić igra svoju 13. sezonu u Real Madridu. Dugo je trebalo zahtjevnoj madridskoj publici da shvati kakav genijalac je došao. Doduše, nije Luka briljirao na početku, trebalo mu je neko vrijeme da se prilagodi, no navijače nije bilo briga za to. Tek nakon nekoliko mjeseci proglasili su ga najgorim transferom godine u Španjolskoj u velikoj anketi ugledne Marce. U prva četiri mjeseca u klubu nije se uspio nametnuti.

Pokretanje videa... 00:34 Modrićeva vanjska | Video: Real Madrid C.F.

Jose Mourinho je smirivao sve, uvjeravao da se strpe i pričekaju, da nisu još ni svjesni kakva veličina je došla na Santiago Bernabeu. Jose to nažalost nije stigao vidjeti jer je otišao u međuvremenu. Ali bio je u pravu. Itekako. U godinama koje su dolazile, Luka je eksplodirao i postao jedan od najboljih veznjaka na svijetu, a Real je dobio maestra, vođu, dirigenta. I legendu.

Foto: Susana Vera

Neuništivi hrvatski dijamant bliješti u hramu nogometa i s 39 godina. Uloga u klubu mu se promijenila, ima manju minutažu i više mentorira mlađe igrače, ali ono što posebno je imponira koliko je svake sezone motiviran i gura sebe preko granica da bude još bolji, kao da je na početku karijere. I s takvim pristupom često zasjeni puno mlađe suigrače koji bi trebali predvoditi Real.

Modrić je ovog ljeta postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba s 27 trofeja, od toga je osvojio čak šest Liga prvaka, a 6. studenog je otvorio još jednu stranicu bogate knjige. U porazu od Milana (3-1) u Ligi prvaka odigrao je 550. utakmicu za Real. Tek 11 igrača to je uspjelo napraviti, Luka je u međuvremenu odigrao još jedan susret i sad je na 551 utakmici, samo jednu više ima Paco Gento koji je na 10. mjestu. I njega će hrvatski kapetan prestići, kao i Michela koji je na 557 nastupa te Jose Antonija Camacha koji je skupio 565 susreta u najdražem dresu. Naš maestro tako bi ove sezone mogao postati osmi igrač s najviše utakmica za Real.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Ovakav veličanstveni jubilej trebalo je proslaviti pa se kraljevski klub ponio baš 'kraljevski' prema svome kralju. Izradili su mu poseban dres kako bi obilježili ovaj trenutak. Na sredini piše 'Luka', rekonstruirali su grb na desnoj strani i napravili da izgleda kao slovo 'M', dok je na lijevoj strani slovo C, kao kapetan.

Dobio je i posebno dizajniranu loptu na kojoj su hrvatska šahovnica, njegova fotografija, natpis 'maestro' i datum 27.08.2012. Dan kada je potpisao za Madriđane i počeo pisati povijesti. Malo tko u svijetu dobije takvu čast, posebice u jednom od najvećih klubova na svijetu kao što je Real.

- Kao igraču više mi je stalo do momčadskih trofeja. Ako moram birati neki, onda je to Liga prvaka koju smo osvojili 2014. godine. Bila je to 'La Decima', deseti trofej u Ligi prvaka. Taj je bio poseban za tim i za klub i za navijače. I to je broj 10., moj omiljeni - rekao je Modrić.

Jedan je od najvećih igrača koji je ikada kročio na Santiago Bernabeu, njegov san traje već 12 godina, ali on ne dopušta da završi. I uživajmo dok traje ova predstava...