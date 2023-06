Posjetili smo Plazibata dva dana uoči borbe za pojas: Nadam se da će 'vatreni' doći

Hrvatska će u nedjelju igrati finale Lige nacija u Rotterdamu i loviti prvi trofej u povijesti, a dan ranije još jedan Hrvat imat će priliku karijere. Kickboksač Antonio Plazibat se u subotu u Rotterdamu bori protiv Tariqa Osara za privremeni teškaški Glory pojas.

Solinjanin odrađuje posljednje pripreme za meč karijere, a reporteri 24sata posjetili su ga u dvorani njegovog trenera Mikea Passeniera u Amsterdamu koji je u njoj stvorio brojne šampione.

POGLEDAJTE UŽIVO: EKSKLUZIVNO NA TRENINGU ANTONIJA PLAZIBATA

- Osaro i ja treniramo u istoj dvorani. Suborci jesmo, prijatelji baš i nismo. Svaki ima svoj trening, ne viđamo se. Ako sam ga vidio, bilo je to na sekundu. Malo je čudno, trenirao si s njim i sad se borite. Ali to nije nepoznato u borilačkom svijetu. Taj svijet nije velik, svi su tu negdje. Prije ili poslije si s nekim sparirao. Ako smo nešto dokazali, to je da radimo dobar posao kao dvorana.

Plazibat se dokazao posljednjih godina i trebao je dobiti meč za titulu protiv dugogodišnjeg vladara teške kategorije Ricca Verhoevena, no Nizozemac se povukao zbog ozljede koljena pa je hrvatski borac dobio priliku boriti se za privremeni pojas te samim time osigurati meč s Verhoevenom.

- Budu li nakon ovog meča neki problemi i izvlačenja, onda samo bježi od mene. Ne mislim da me se boji, ali možda misli da sam mu ja nepotreban meč, možda mu kao borac ne odgovaram i ako će već odraditi borbu, možda želi neku s manjim rizikom. Ja imam dosta pobjeda nokautom i jak udarac, ne paše mu moj stil borbe s više presinga. Možda zbog toga bježi, ali vidjet ćemo što će se dogoditi nakon meča.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U Rotterdamu je i hrvatska reprezentacija koja igra u nedjelju finale Lige nacija. Izbornik Zlatko Dalić odbio je odgovoriti na pitanje hoće li pustiti igrače na Plazibatov meč.

- Zasad znam da je veća mogućnost da dolaze nego da ne dolaze, ali nije još sto posto dok izbornik ne odobri. Mislim da će doći, ušli su u finale, napravili su igru da iživciraju cijelu državu u 120 minuta. Ja se borim u 22, sve je gotovo u 23 sata, njima je blizu hotel. Ima vremena i svega, ništa se ne riskira. Bit će mi čast ako dođu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koliko ti znači podrška koju ćeš imati na meču?

- Pratim nogomet dovoljno da znam da nema bitnije stvari u Hrvatskoj. Ja sam svjestan da ja ne mogu privući pozornost kao nogometaši, ali drago mi je da se potrefilo da se događa u isto vrijeme jer će veliki broj navijača doći podržati me. Čast mi je, drago mi je što se sve potrefilo. Ima preko 15 tisuća hrvatskih navijača što je nenormalno, kao da su igrali u Splitu ili Zagrebu, a ne Rotterdamu.

Foto: GLORY

Očekuje se nekoliko tisuća hrvatskih navijača u subotu, a mobitel ne prestaje zvoniti.

- Prvi dio karata je skoro pa rasprodan. Zivkaju za karte za mene i za Hrvatsku. Dobio sam jedno 50 poruka, brate aj zovi Kustića, daj nešto riješi. Dolazi dosta prijatelja, dolazilo je na meč u subotu pa su računali ostati na finalu. Nije moglo bolje ispasti, još cijela situacija s pobjedom i plasmanom u finale. Došlo mi je da se tučem sam sa sobom od veselja nakon utakmice. Ne može bolje - rekao je Plazibat pa nastavio:

- Dolazi dio prijatelja iz Solina, Splita, Zagreba. Spojilo se da mogu pogledati mene i reprezentaciju koja je u finalu. Nisam mogao poželjeti bolje, kao da je Bog to htio. Kad sam se zagrijavao prije utakmice, stajali smo tu u dvorani, ja govorim treneru da Hrvatska pobjeđuje sto posto, a on, Nizozemac, naravno da mi nije vjerovao. Kaže mi kako ti to znaš, a ja mu odgovorim da je Bog tako htio. Namješteno je sve tako da ne može bolje. Bori se Ante Delija u Americi, Antun Račić, ja se borim, Hrvatska igra finale. Možemo napraviti povijesni vikend za Hrvatsku.

Plazibat je popularizirao kickboks i u Hrvatskoj, a postoji mogućnost da se do kraja godine u zagrebačkoj Areni organizira Gloryjeva priredba.

- Ja gledam cijelo vrijeme da Glory jednom godišnje dođe u Hrvatsku, da otvorim vrata za cijelu regiju, pogotovo Hrvatsku i hrvatske borce da se mogu prezentirati na najboljoj sceni. Postoji mogućnost da krajem godine u Areni u Zagrebu bude turnir, nagovaram ih i vučem za rukav. Trenutno, ako pobijedim, nastavi li sve dobro u tom smjeru, Glory bi trebao doći do kraja godine, a ako ne, onda sigurno sljedeće godine.

Jesi veća zvijezda u Nizozemskoj ili Hrvatskoj?

- U kickboks svijetu sam sve veća zvijezda. Nije sad da ne mogu šetati po ulici od ljudi, ali pozdravljaju me i govore da prebijem Ricca Verhoevena. Širi se, borilački sport je takav da što više ljudi prebiješ, to više ljudi te zna. Ako ja to nastavljam raditi, bit će dobro. Lijepo je vidjeti da ljudi prate i gledaju, da im je drago. Iako zvuči čudno. Ja kao dobro nokautiram ljude, a a ostali su zadovoljni s tim i pozdravljaju me - završio je Plazibat.