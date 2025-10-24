Zablistao je i engleski napadač Daniel Adu-Adjei koji je zabio četvrti gol od dolaska i pokazao da je ono što je Rijeci nedostajalo. Tek sad im slijedi "pakleni" raspored u HNL-u gdje moraju nastaviti u ovom ritmu
KOMENTAR PLUS+
Poslije kiše, sunce! Riječanima bi ovo trebala biti prekretnica. To je bio gard prvaka Hrvatske
Čitanje članka: 2 min
Rijeka je utakmicu protiv Sparte Prag u drugom kolu Konferencijske lige vidjela kao prekretnicu sezone. Bili su igrači hrvatskog prvaka motivirani i 'pucali' od želje da se iskupe za blijede i katastrofalne partije na početku sezone. Navijači su gotovo pa rasprodali stadion, sve je bilo spremno za feštu protiv češkog velikana, ali riječko nebo nije se složilo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku