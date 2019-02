Posljedice Barcelone: Modrić je ostario par mjeseci u 2 minute

Barcelona je proslavila još jednu pobjedu u Realovom dvorištu. Utrpala je "kraljevima" tri gola u drugom poluvremenu, a pod povećalom je bio dvoboj Lea Messija i Luke Modrića - službeno najboljeg igrača svijeta i jednog iz dvojca koji je dominirao nogometom posljednje desetljeće.

Njihova je uloga sinoć ipak bila sporedna. Niti jedan nije asistirao, nije zabio, a Barcelonu su u finale Kupa kralja odvela dva Suarezova gola i autogol Varanea. Modrić je mogao samo bespomoćno gledati kako njegova momčad ponovno gubi na svom stadionu od najvećeg rivala.

Kamere su sinoć na Bernabeuu uspjeli uhvatiti Lukine reakcije na drugi i treći gol Barcelone, a njihova je usporedba postala pravi hit na društvenim mrežama.

Luka Modric aged several months in two minutes pic.twitter.com/0R9cyFoo2B