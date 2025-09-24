Posljednji počinak legende: Evo kada će ispratiti Nikolu Pilića

Legendarni hrvatski tenisač i Nikola Pilić preminuo je u utorak u Rijeci u 87. godini života. Bio je šesti na svijetu i igrao finale Roland Garrosa, a u povijesti će ostati upamćen i kao prvi te zasad jedini čovjek koji je osvojio Davis cup s tri različite reprezentacije (Hrvatska, Njemačka, Srbija).

Potvrđeno je kako će posljednji ispraćaj legende biti u subotu, 27. rujna, u 14 sati u Opatiji. Pilić će na vječni počinak biti ispraćen u najužem obiteljskom krugu.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Hrvatski teniski savez održat će komemoraciju za Nikolu Pilića u ponedjeljak, 29. rujna, a mjesto održavanja i termin početka bit će uskoro objavljeni, poručili su iz HTS-a.