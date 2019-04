Posljednji ples Vardara: Igraju i bez plaće, ali uzdignutih glava

Sergej Samsonenko 2013. preuzeo je RK Vardar. Pod ruskim vodstvom skopski je ponos otišao do vrha vrhova. Vardar 2017. godine postao prvak Europe. A kad si u rukometu najbolji u Europi to znači da si - najbolji na svijetu!

U polufinalu te Lige prvaka pogodak za pobjedu nad Barcelonom (26-25) dao je Luka Cindrić. U finalu pogodak za pobjedu nad PSG-om i titulu europskog prvaka zabio je Ivan Čupić, u zadnjoj sekundi. U aktualnoj momčadi Vardara zvijezda je Igor Karačić. Hrvati su pisali najljepše stranice povijest makedonskog sporta.

Foto: RK Vardar

Veliki se Vardar u punoj dvorani 'Jane Sandanski' utakmicom sa Szegedom u Ligi prvaka oprostio sa svojim Skopljem. Dugovi su preveliki, zadnja se plaća ni ne pamti, ruski vlasnik izlazi iz kluba kojeg je odveo na vrh svjetskog klupskog rukometa, do jednog europskog naslova i još jednog europskog finala.

- Želim se zahvaliti svima, cijelom klubu. Zapravo još nisam ni svjestan kompletne atmosfere i svega što se događa. Ova će momčad ostati zlatnim slovima upisana u makedonskoj povijesti! Naklon do poda treneru Garciji Parondu koji je napravio odličnu atmosferu pred utakmicu. Slijedi nam još uzvrat u Mađarskoj. Nismo uzeli bijelu zastavu - kaže Karačić.

Igraju kao da lova teče u potocima, a ne da je Rus zatvorio apsolutno sve račune. Puni su gorčine i tuge, ali glave su visoko. Za Vardar. Veliki, veliki Vardar!

This was no easy game for @HCVardar , which needed to secure an important win, as @pickhandball was unbeaten this season on home court. Take a look at the best moments of yesterday's match with us 👇📸 #veluxehfcl pic.twitter.com/K0fMVXBevH