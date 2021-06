Hrvatski reprezentativci su danas u jutarnjim satima doputovali u Kopenhagen, izbornik Zlatko Dalić i Marcelo Brozović odradili su pressicu, a nakon toga su kročili na predivni Parken stadion kako bi odradili posljednji trening uoči osmine finala Eura protiv Španjolske koja je na rasporedu u ponedjeljak od 18 sati.

Naravno, najveća vijest je izostanak Ivana Perišića. Perišić je jučer na zadnjem testu bio pozitivan na korona virus i zbog toga je ostao u hotelu u Rovinju. Ivan je osjetio bol u leđima, otišao je u izolaciju, a test je bio pozitivan. Svi u našoj reprezentaciji su zaželjeli da se Ivan što prije priključi.

Kao što sami znamo, situacija nije bajna. Ali dobra stvar je što postoje zamjene. Hrvatska na poziciji lijevog krila ima Oršića, Brekala i Rebića i stoga će mu biti olakšan posao izbora. Za vjerovati je da će mijenjati igrača za igrača te bi sustav trebao ostati isti kao protiv Škotske. Netko od spomenute trojice mogao bi započeti od prve minute. Za očekivati je da to bude Ante Rebić.

Druga dilema je kako zamijeniti Dejana Lovrena. Spominjale su se razne opcije, ali mjesto u prvih 11 bi trebao dobiti Duje Ćaleta-Car. Pojavila se kombinacija kako bi tu poziciju zaigrao Joško Gvardiol, a na lijevi bek bi se vratio Borna Barišić. No od toga neće biti ništa.

Livaković bi bio na golu, u momčad bi se na desnu stranu vratio Šime Vrsaljko. Odmorio se i jako dobro poznaje španjolske igrače, što će nam sigurno biti od pomoći. Stoperski par trebali bi činiti Domagoj Vida i Ćaleta-Car. Izbornik će na lijevoj strani morati odlučiti hoće li dati priliku Borni Barišiću ili i dalje vjeruje Joško Gvardiolu. Očekivano, vezni red će okupirati Mateo Kovačić, Luka Modrić i Marcelo Brozović. Pozicije polušpice bi trebao zauzeti Nikola Vlašić, lijevo Rebić. Najveća enigma je pozicija napadača. Pitanje je hoćemo li od prve minute vidjeti Brunu Petkovića ili Andreja Kramarića.

Parken stadion bit će itekako popunjen kockicama. U hrvatskom sektoru je rasprodano 3500 ulaznica, no hrvatski navijači kupili su ulaznice i u drugim sektorima pa je za vjerovati da će naši reprezentativci imati ogromnu podršku.

Hrvatska je s promjenjivom formom igrala u prva tri susreta. Izgubili smo od Engleza, remizirali sa Češkom pa onda pobijedili Škotsku (3-1). Što je turnir odmicao, to smo bili bolji, više igre, izgledalo je bolje i organiziranije. Vjerujemo da će se to nastaviti i protiv Španjolaca. Neke su se tradicije rušile na ovome Euru, a to je da nikad nismo pobijedili Škotsku. E to smo apsolvirali, no postoji još jedna negativna tradicija. Hrvatska baš nikada nije slavila u eliminacijskoj fazi Eura. U prethodna tri pokušaja smo izgubili.

Protiv Španjolaca tako imamo priliku srušiti još jednu tradiciju. Bilo je dosta razgovora o samom pristupu utakmici. Da oni vole kontrolirati loptu, napadati, na nekim utakmicama su imali i preko 70 posto posjeda lopte. Samljeli su tako Slovačku s 5-0, ali za vjerovati je da neće tako nešto uspjeti protiv Hrvatske. Nadamo se da neće imati posjed lopte u prethodnim utakmicama, ako naš vezni red bude igrao u sastavu s Modrićem, Brozovićem, Kovačićem i Vlašićem, s takvim igračima itekako možemo se suprotstaviti Španjolskoj u posjedu, zadržati loptu i ugroziti ih.

Neki primarni cilj je uzeti posjed što duže, utjerati Španjolce u nervozu. Pritisnuti ih visoko i u obrani skratiti prostor između Dominika Livakovića. Biti gust u tome prostoru i pokušati zadržati što duže loptu. Stvoriti neku priliku za bijeg u kontru, šansa iz prekida. Sve je to otvorena mogućnost. To zna i sam Dalić i njegovi igrači.

Situacija oko Ivana Perišića, a nejasno je gdje se uspio zaraziti. Igrači su prošli kroz brojne testove, nitko nije imao nikakvih problema, ali pogrešno bi bilo tražiti gdje se zarazio i kako se sve dogodilo. bitno da nitko nije bio u kontaktu nakon tog teksta s njim. Ivan je izoliran, Uefa nije tražila dodatne testove. Sve sto se dogodilo do sada se dogodilo. Hrvatska će sutra bez Ivana i bez kartoniranog Dejana Lovrena igrati na Parkenu i nadamo se da će naši igrači priuštiti dobru igru i vjerujemo u pobjedu i prolaz.