Poslušajte atipičnu izvedbu himne uoči utakmice Hrvatske

Piše Josip Tolić,
Mate Grgat oduševio publiku uoči utakmice Hrvatske i Gibraltara! Njegova izvedba "Lijepe naše" ostavila sve bez daha. Je li i vas dirnula

Himne uoči nogometnih utakmica ne izvode se često 'a cappella', ali u HNS-u su se pobrinuli i da po tome dvoboj Hrvatske i Gibraltara u Varaždinu bude poseban, osim što je prva natjecateljska utakmica od njih 101, koliko ih je vodio Zlatko Dalić, u njegovu, baroknom gradu, kao i da mu zbog toga prirede koreografiju s natpisom "ZLATKO 100".

Skladbu "Lijepa naša domovino" izveo je Mate Grgat, tenor i klapski pjevač iz Otoka kraj Sinja. Mnoge je na stadionu i pred malim ekranima oduševio. Je li i vas?

Njegov glazbeni put započeo je u župnom zboru, a već sa 16 godina postao je prvi tenor klape Sveti Luka. Studirao je agronomiju u Zagrebu, gdje je paralelno pohađao glazbenu školu Vatroslav Lisinski i nastupao u kazalištu Komedija. Surađivao je s brojnim klapama poput Iskona, Kampanela i More Split, s kojom je gostovao i u SAD-u. Debitirao je na Splitskom festivalu s pjesmom "Dalmatinac zauvik", a publika ga često naziva nasljednikom Vinka Coce.

