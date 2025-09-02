Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko nepriznatog gola Dinama: 'Ne mogu im ni javiti, kako ću?'

Varaždin je u nedjelju remizirao s Dinamom 2-2 u petom kolu HNL-a, a prilikom rezultata 1-1 Scott McKenna dao je gol koji je sudac Mateo Erceg iz Benkovca nakon četverominutne provjere poništio. Naknadno je javnost doznala da VAR sustav u tom trenutku uopće nije radio zbog nestanka struje pa su zapravo u VAR sobi Ivan Matić iz Osijeka i Marjan Tomas iz Vladislavaca bili bespomoćni, ali su svejedno dugo provjeravali tu situaciju.

Ipak, šef sudačke organizacije Bertrand Layec u izvješću objavljenom u utorak ocijenio je da je konačna odluka drugog pomoćnog suca Olivera Romića, koji je podigao zastavicu za zaleđe, bila pogrešna, i da je gol trebao biti priznat. Kako VAR nije radio, komunikacija do sudaca nije bila moguća i glavni je sudac morao priznati prvotnu odluku s terena.

HNS je objavio snimku komunikacije VAR sudaca Matića i Tomasa oko te odluke. Prenosimo i transkript njihova razgovora dok se u pozadini cijelo vrijeme čuje pištanje zbog djelomičnog nestanka struje.

- Ja ne čujem, VAR je izvan funkcije, ne čujem.

- Mogući kazneni. Ne, mogući prekršaj u napadu.

- Stavite "VAR djelomično van funkcije!"

- Zvat ću te na Motorolu.

- Mogući prekršaj u napadu, mogući pogodak, moguće zaleđe. Reci Romiću da uzme Motorolu.

- Ajmo prvo izvođenje.

- Je li Romić uzeo Motorolu?

- Ajmo prvo zaleđe provjeriti. Da vidimo mjesto kontakta. Naprijed... To je to. Peta u zraku, to je to. Odluka je zaleđe. Polako... Triangulaciju, nemamo što.

- Samo polako. Gledaj napadača, rame, malo lijevo, to je to.

- Mogući prekršaj prije.

- Dobro, vrati mi prekršaj u napadu. VAR je izvan funkcije, ja tu ne mogu ništa. Znači, potvrđujem odluku suca, ne mogu im ni javiti. Kako ću im sad javit, ha?

- Jeste li izbacili VAR izvan funkcije?

- Ne znam, gledam gdje crtam. To je obrambeni...

- Tako je.

- Daj mi Motorolu.

- Mate? Matića, VAR sobu (govori Erceg)

- On je dobar, zeleno.

- To mi snimi, sad još jednom pusti da vidimo samo ovaj prekršaj do kraja, cijeli APP. Cijeli APP.

Bertrand Layec ovako je ocijenio tu situaciju:

"Nakon što je izveden izravan slobodni udarac napadač Dinama br. 26 je postigao pogodak, međutim, uzimajući u obzir položaj napadača, pomoćni sudac je smatrao da je napadač koji je postigao pogodak bio u kažnjivom zaleđu. Kao i u svakoj situaciji kada je postignut pogodak, VAR analizira dvije stvari:

- je li riječ o kažnjivom zaleđu

- je li napadačka momčad prije pogotka napravila prekršaj

Glede komunikacije u prostoriji za VAR suce (VOR), VAR je utvrdio da u trenutku postizanja pogotka nije bilo zaleđa, ali VAR nije mogao provjeriti fazu napadačkog posjeda (APP - potencijalni prekršaj) zbog gubitka električne energije.

U skladu sa snimkom iz prostorije za VAR suce (VOR), smatramo da je VAR sudac pogriješio te je trebao promijeniti odluku pomoćnog suca i priznati pogodak gostujuće momčadi."