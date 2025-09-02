Obavijesti

SUCI SU POGRIJEŠILI

Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko nepriznatog gola Dinama: 'Ne mogu im ni javiti, kako ću?'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko nepriznatog gola Dinama: 'Ne mogu im ni javiti, kako ću?'
Foto: MAXSport/screenshot

Skandal u HNL-u! Varaždin i Dinamo remizirali, a gol poništen zbog nestanka struje u VAR sobi. Sudac priznao grešku, HNS objavio kaotičnu komunikaciju sudaca

Varaždin je u nedjelju remizirao s Dinamom 2-2 u petom kolu HNL-a, a prilikom rezultata 1-1 Scott McKenna dao je gol koji je sudac Mateo Erceg iz Benkovca nakon četverominutne provjere poništio. Naknadno je javnost doznala da VAR sustav u tom trenutku uopće nije radio zbog nestanka struje pa su zapravo u VAR sobi Ivan Matić iz Osijeka i Marjan Tomas iz Vladislavaca bili bespomoćni, ali su svejedno dugo provjeravali tu situaciju.

Ipak, šef sudačke organizacije Bertrand Layec u izvješću objavljenom u utorak ocijenio je da je konačna odluka drugog pomoćnog suca Olivera Romića, koji je podigao zastavicu za zaleđe, bila pogrešna, i da je gol trebao biti priznat. Kako VAR nije radio, komunikacija do sudaca nije bila moguća i glavni je sudac morao priznati prvotnu odluku s terena.

HNS je objavio snimku komunikacije VAR sudaca Matića i Tomasa oko te odluke. Prenosimo i transkript njihova razgovora dok se u pozadini cijelo vrijeme čuje pištanje zbog djelomičnog nestanka struje.

POGLEDAJTE VIDEO OD 3:36

- Ja ne čujem, VAR je izvan funkcije, ne čujem.

- Mogući kazneni. Ne, mogući prekršaj u napadu.

- Stavite "VAR djelomično van funkcije!"

- Zvat ću te na Motorolu.

- Mogući prekršaj u napadu, mogući pogodak, moguće zaleđe. Reci Romiću da uzme Motorolu. 

- Ajmo prvo izvođenje.

- Je li Romić uzeo Motorolu?

- Ajmo prvo zaleđe provjeriti. Da vidimo mjesto kontakta. Naprijed... To je to. Peta u zraku, to je to. Odluka je zaleđe. Polako... Triangulaciju, nemamo što.

- Samo polako. Gledaj napadača, rame, malo lijevo, to je to.

- Mogući prekršaj prije.

- Dobro, vrati mi prekršaj u napadu. VAR je izvan funkcije, ja tu ne mogu ništa. Znači, potvrđujem odluku suca, ne mogu im ni javiti. Kako ću im sad javit, ha?

- Jeste li izbacili VAR izvan funkcije?

- Ne znam, gledam gdje crtam. To je obrambeni...

- Tako je.

- Daj mi Motorolu.

- Mate? Matića, VAR sobu (govori Erceg)

- On je dobar, zeleno.

- To mi snimi, sad još jednom pusti da vidimo samo ovaj prekršaj do kraja, cijeli APP. Cijeli APP.

KANDIDATI ZA NADZORNI ODBOR Dinamovo proljeće očekivano je 'pomelo' Barišićeve sljedbenike
Dinamovo proljeće očekivano je 'pomelo' Barišićeve sljedbenike

Bertrand Layec ovako je ocijenio tu situaciju:

"Nakon što je izveden izravan slobodni udarac napadač Dinama br. 26 je postigao pogodak, međutim, uzimajući u obzir položaj napadača, pomoćni sudac je smatrao da je napadač koji je postigao pogodak bio u kažnjivom zaleđu. Kao i u svakoj situaciji kada je postignut pogodak, VAR analizira dvije stvari: 

- je li riječ o kažnjivom zaleđu
- je li napadačka momčad prije pogotka napravila prekršaj

Glede komunikacije u prostoriji za VAR suce (VOR), VAR je utvrdio da u trenutku postizanja pogotka nije bilo zaleđa, ali VAR nije mogao provjeriti fazu napadačkog posjeda (APP - potencijalni prekršaj) zbog gubitka električne energije.

U skladu sa snimkom iz prostorije za VAR suce (VOR), smatramo da je VAR sudac pogriješio te je trebao promijeniti odluku pomoćnog suca i priznati pogodak gostujuće momčadi."

