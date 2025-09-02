Dinamovo proljeće očekivano je 'pomelo' Barišićeve sljedbenike

Dinamo će 13. rujna održati izbore na kojem će se birati novo vodstvo kluba. Novi predsjednik kluba i novi nadzorni odbor. Članovi zagrebačkog kluba imat će (po drugi put u povijesti) priliku na vodeće pozicije Dinama postaviti ljude kojima sami vjeruju. Prilično je izvjesno kako će novi predsjednik kluba za 11 dana postati Zvonimir Boban koji će na legitiman način biti čelni čovjek Dinama.

Proteklih tjedana već smo pisali o brojnim promjenama koje će se dogoditi prema novom Statutu, kako će predsjednik uprave ujedno biti i predsjednik kluba, ali i kako će se dosadašnji izvršni i nadzorni odbor ujediniti u jedno tijelo, novi nadzorni odbor koji će činiti devet ljudi. I potpuno očekivano, predstavnici "Dinamovog proljeća" u toj su priči pomeli nekadašnje ljude vjerne Mirku Barišiću.

Predsjednički kandidat Dinamovog proljeća je Zvonimir Boban, a devet članova novog nadzornog odbora trebali bi biti Frano Šušnjara, Mislav Ante Omazić, Zrinko Hržić, Saša Pavličić-Bekić, Tomislav Globan, Marijan Pojatina, Goran Kovačević, Ivan Nauković i Krešimir Mlinarić. I to je potpuno jasna, potpuna logična odluka.

Dinamo je prema starom Statutu imao 13 članova izvršnog odbora (12 nakon što je iz kluba otišao Dubravko Skender) i tri člana nadzornog odbora. Jedan od članova IO-a bio je i Velimir Zajec koji se kao budući počasni predsjednik nije ni mogao naći u novom nadzornom odbou. I ako maknemo Zajeca i ranije otišlog Skendera, iz aktulane vlasti su pometena tek - petorica.

To su tri člana IO-a (Većeslav Bergman, Marijan Tomurad i Ante Todorić) koji su u Dinamu još iz "starih vremena", oni su dugi niz godina bili sljedbenici Mirka Barišića. I ta je trojka nedavno na sjednici IO-a bila sudržana oko amenovanja novog Statuta, očito je i njima već tada postalo jasno kako će uskoro postati "bivši". I vjerujte, ova ih odluka nije nimalo iznenadila.

U novom nadzornom odboru neće biti mjesta ni za dva aktualna člana (starog) nadzornog odbora - Branka Lesjaka i Slavka Tešiju. Riječ je o iskrenim dinamovcima, ali i ljudima koji nisu toliko bliski Dinamovom proljeću. Daleko od toga da se ne slažu s odlukama Dinamovog proljeća, ali nisu bili dio te priče od prvog dana.

Koliko god nekima bilo teško, ovo je potpuno jasna i logična odluka, a članovi Dinamovog proljeća i dalje nastavljaju kreirati politiku Dinama u istom sastavu. Jasno, bez Velimira Zajeca koji im je i dalje velika podrška, te Dubravka Skendera koji je napustio Maksimir još krajem svibnja. I da, ovo je devet ljudi kojima Zvonimir Boban iskreno vjeruje, a njega se u klubu i dalje najviše pita...