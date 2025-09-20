Poslušajte reakciju Hajdukova komentatora: 'Prošao je kao Maradona, već smo ovo viđali'

Dinamo je pobijedio Hajduk 2-0 u sedmom kolu HNL-a na rasprodanom Poljudu i odvojio se tri boda na vrhu ljestvice. Nije to bio dobar dan za Splićane koji su bili jalovi, pogotovo u drugom poluvremenu, kada nisu stvorili nijednu priliku. Komentator Hajduk Digital TV-a dijelio je nevjericu rezultatom na terenu i golovima Arbera Hoxhe i Mounsefa Bakrara izvan šesnaesterca iz oba poluvremena.

Ovako je Tino Vela reagirao na prvi gol u prijenosu:

- Zajc... Dobar trk Zajca, probio je Hajdukovu obranu Zajc, ide i dalje, Zajc u prilici. I Dinamo vodi 1-0. Nije Zajc nego Hoxha, ali je svakako 1-0, 45. minuta. Dovodi Dinamo u vodstvo. Nije išlo kroz igru, već je išlo kroz to da je jedan igrač riješio sve sam. Arber Hoxha doveo Dinamo u vodstvo. Igrao je 133 minute u prvih šest kola, a sad je povukao s centra, poput Maradone probio Hajdukovu obrambenu liniju, došao do 20-ak metara i pogodio prvi kut za vodstvo u 44. minuti. Još jednom Arber Hoxha, još jednom u prvom poluvremenu, još jednom na južni gol. Već smo to viđali dok je bio u Slaven Belupu, sad vidimo i u dresu Dinama.

A ovako na drugi:

- Mi smo na pragu posljednjih 10 minuta, a mi smo i na pragu napada Dinama. Bakrar ide, Bakrar u šesnaestercu, Bakraaar… Svaka čast. Ovo je impresivno. 2-0, Mounsef Bakrar u 80. minuti. Ide Dinamo na dva gola prednosti i povećava šanse za pobjedu na što bliže 100 posto može. Fenomenalan gol Bakrara, nema se što reći. Iz Hajdukove greške, iz slabo izvedenog auta ukrao je loptu Bakrar, stigao do šesnaesterca i stvarno pogodio fenomenalno.

Reakciju pogledajte OVDJE.