Obavijesti

Sport

Komentari 3
VIDEO

Poslušajte reakciju Hajdukova komentatora: 'Prošao je kao Maradona, već smo ovo viđali'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Poslušajte reakciju Hajdukova komentatora: 'Prošao je kao Maradona, već smo ovo viđali'
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dinamo srušio Hajduk 2-0 na Poljudu! Hoxha i Bakrar zabili spektakularne golove, a Splićani bez šanse. Dinamo bježi na vrh ljestvice

Dinamo je pobijedio Hajduk 2-0 u sedmom kolu HNL-a na rasprodanom Poljudu i odvojio se tri boda na vrhu ljestvice. Nije to bio dobar dan za Splićane koji su bili jalovi, pogotovo u drugom poluvremenu, kada nisu stvorili nijednu priliku. Komentator Hajduk Digital TV-a dijelio je nevjericu rezultatom na terenu i golovima Arbera Hoxhe i Mounsefa Bakrara izvan šesnaesterca iz oba poluvremena.

Ovako je Tino Vela reagirao na prvi gol u prijenosu:

- Zajc... Dobar trk Zajca, probio je Hajdukovu obranu Zajc, ide i dalje, Zajc u prilici. I Dinamo vodi 1-0. Nije Zajc nego Hoxha, ali je svakako 1-0, 45. minuta. Dovodi Dinamo u vodstvo. Nije išlo kroz igru, već je išlo kroz to da je jedan igrač riješio sve sam. Arber Hoxha doveo Dinamo u vodstvo. Igrao je 133 minute u prvih šest kola, a sad je povukao s centra, poput Maradone probio Hajdukovu obrambenu liniju, došao do 20-ak metara i pogodio prvi kut za vodstvo u 44. minuti. Još jednom Arber Hoxha, još jednom u prvom poluvremenu, još jednom na južni gol. Već smo to viđali dok je bio u Slaven Belupu, sad vidimo i u dresu Dinama.

A ovako na drugi:

- Mi smo na pragu posljednjih 10 minuta, a mi smo i na pragu napada Dinama. Bakrar ide, Bakrar u šesnaestercu, Bakraaar… Svaka čast. Ovo je impresivno. 2-0, Mounsef Bakrar u 80. minuti. Ide Dinamo na dva gola prednosti i povećava šanse za pobjedu na što bliže 100 posto može. Fenomenalan gol Bakrara, nema se što reći. Iz Hajdukove greške, iz slabo izvedenog auta ukrao je loptu Bakrar, stigao do šesnaesterca i stvarno pogodio fenomenalno.

Reakciju pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025